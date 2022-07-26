接任黃秀芳競選團隊總幹事 邱建富︰盡棄前嫌無條件輔選

在黨主席、總統蔡英文出面下，前彰化市長邱建富點頭接下黃秀芳競選團隊總幹事一職。（資料照）

2022/07/26 20:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨「彰化隊」全體集合！在黨主席、總統蔡英文今天出面邀請彰化縣綠營大老與中央民代共商選戰對策，拍板確定由前彰化市長邱建富，接下縣長參選人黃秀芳競選團隊總幹事一職；邱建富強調，他會盡棄前嫌來進行整合，沒有條件來輔選！

邱建富指出，今天許多彰化縣綠營人士都到總統官邸，他有提到坊間有人放話說他要求競選職務，這完全是不實指控；總統也當場對他說，知道他被抹黑的委屈，一定會還給他公道，黨中央也會出面澄清，會還給他一個公道；也要大家配合，團結才能贏得勝選。

邱建富強調，在總統親自為他主持公道下，他願意盡棄前嫌的接下黃秀芳競選團隊總幹事的工作，但他既然接下總幹事，就不能是個空殼的總幹事，必須掌有實權，這樣才能全力推動輔選。

邱建富表示，他輔選經驗豐富，曾擔任過蔡英文、前縣長魏明谷的競選總幹事，由於距離投票只剩4個月時間，他知道這是一場「硬仗」，但他仍會全力去衝，最重要的就是帶動團結氣勢。

因此，邱建富接下總幹事的第一件事，就是進行整合，將他35個後援會進行整隊，宣誓力挺黃秀芳；他原有的看板，也會全數換上黃秀芳的看板；他的富友會、工作幹部、宗教資源也會全數轉移支持黃秀芳；包括他已經準備好70頁的縣政白皮書，都會無償提供給黃秀芳。

邱建富強調，他接下總幹事工作，絕沒有「交換說」，他完全是沒有條件的幫忙，完全都是義務性的，因為他從政路上，一路都是在「禮讓」他人參選，可見「交換」說是一件完全都不存在的事。

黃秀芳表示，前市長邱建富遭到不實放話指控，這顯然是有心人士企圖見縫插針，但彰化隊不會被分化、只會更團結，她也感謝「常勝將軍」邱建富願意操盤輔選，讓她對勝選更有信心。

黃秀芳指出，彰化人想要更好，就是要讓彰化向前行；她感謝所有黨內大老與人士的出面相挺，尤其是在她知名度仍顯不足的南彰化地區，給她大力協助。

今天在蔡英文出面下，拍板定案「彰化隊」整隊出發，資政姚嘉文資政擔任總督導，前縣長周清玉、翁金珠擔任榮譽主任委員。主任委員為前縣長魏明谷，副主委則由立委陳素月、陳秀寶與中執委林益邦擔任。國策顧問何黎星擔任總顧問，國策顧問陳永昌擔任後援總會長、前台中市副市長暨國策顧問張光瑤擔任總協調，顧問團團長則由重量級的中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司擔任。

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