洋菇全年吹冷氣又大又白！ 彰化「黑貓姐」獲產銷履歷達人
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉是全台洋菇生產重鎮，其中人稱「黑貓姐」的菇農李美玲與丈夫莊孟引突破傳統，採用全空調環溫控制系統養菇，並記錄每顆洋菇生長，讓洋菇「又大又白」，成為美式賣場的熱賣商品，李美玲為食安用心把關精神，獲選今年全國產銷履歷達人肯定。
竹塘鄉因地理因素，在1980年代全鄉約有400庫（每庫約50坪）傳統養菇室，後來不敵其他產地技術，一度只剩80庫，產業面臨低點，15年前，李美玲北漂返鄉接棒公公洋菇栽種事業，她為了讓洋菇四季都能收成，引進環控設備養菇，另外研發「獨立床式發酵」、「獨立走菌培養室」與添加「胺基酸」灑水，14天就能達到內發酵與巴式消毒，比傳統快5天，也提升洋菇白皙度，減少病蟲害跟感染，種出比如雞蛋般大小的「霸王洋菇」。
李美玲重新刷亮竹塘洋菇招牌，2020年獲選全國模範農民，2021年又率領產銷班奪下「全國績優農業產銷班」殊榮，今年農委會公布年度產銷履歷達人，成為彰化農業唯一上榜名單，繼續「黑貓姐的洋菇傳奇」。彰化縣政府、縣議會議長謝典林和立法委員謝衣鳳等人今日到場祝賀，並張貼紅榜，李美玲開心表示，會繼續為農業努力。
李美玲說，現代培養洋菇屬於高門檻技術，為了保持洋菇的好品質，利用環控讓洋菇在密閉空間成長，也因此用電所費不貲，尤其地球暖化嚴重，面對近年氣溫異常飆升，其額外墊高洋菇培育難度和成本，讓經營更加辛苦，但是對復興竹塘洋菇產業仍會繼續堅持品質，努力下去。
台中區農業改良場秘書蕭政弘表示，李美玲突破傳統技術，讓洋菇在有機環境中生長，同時加入「產地到餐桌」的食安觀念，讓消費者可憑產銷履歷，掃描Q&R Code就能蹤其生產足跡，讓消費者可安心採購。