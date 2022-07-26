為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    中部萬安演習警報大作 民眾大街奔跑彰化變空城

    萬安45號演習今天下午1點半登場，許多民眾在警報響起時仍在大街上趴趴走，都被員警疏散到避難處。 （記者湯世名攝）

    萬安45號演習今天下午1點半登場，許多民眾在警報響起時仍在大街上趴趴走，都被員警疏散到避難處。 （記者湯世名攝）

    2022/07/26 14:36

    〔記者湯世名／彰化報導〕中部萬安45號演習今天下午1點半登場，今年也是在間隔2年後，警報施放實施人車管制，許多民眾在警報響起時仍在大街上趴趴走，都遭員警疏散到避難處，縣長王惠美由警政署警政委員詹永茂、彰化縣警局長吳坤旭與軍方人員陪同，先後赴台鐵彰化火車站、中華電信彰化營運處視察防空疏散演練，同時消防局支援辦理空襲時救災救護演練，辦理空襲時救護站開設演練，演習中各參演人員動作純熟逼真，展現平時紮實訓練成果。

    演習時民眾及各機關、學校、團體、公司、廠場都必須配合實施，如有不配合且經勸導不聽者，都依違反民防法第21條規定，並依同法第25條規定處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

    今天下午1時30分演習警報響起，「飛彈空襲警報」的手機警訊也同步發放，民眾都同時收到警訊，民眾於演習警報發放後，必須配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施，演習時間為30分鐘，這段時間內，汽、機車族都需配合操演停放路邊，各個路口都有員警站崗，只要看到還有民眾或騎士還在路上趴趴走，立即鳴笛指揮疏散到騎樓，一般住戶也都待在室內， 嚴禁外出在大馬路上趴趴走。

    高速公路部分，各交流道實施管制，准下不准上，行駛於高速公路的車輛不予管制可繼續行駛，惟下交流道後立即由國道警方疏散避難。

    不過在下午警報聲大作後，仍有許多民眾在大街上趴趴走，員警高呼：「趕快離開大街避難」，並將民眾引導到彰化火車站內躲避，開車族則被員警阻攔後引導至路邊停放，整個彰化城頓時變成一座空城。

    縣長王惠美由警政署警政委員詹永茂、彰化縣警局長吳坤旭與軍方人員陪同，分別赴台鐵彰化站視察防護團編組演練、戰時救災救護及救護站開設演練，再到彰化市光復路與和平路口視察交通管制演練，最後到中華電信彰化營運處視察防護團編組演練。

    王惠美在演習檢討會中強調，防空警覺寧可千日不用、不可一日不備，利用平時不斷演練防空情報傳遞、防空警報發放、空襲救災救護等防護作為，在戰時將能有效減少縣民生命及財產損失；警政署評核官詹永茂也肯定彰化縣整個操演過程，嘉勉各參演單位防空救災救護能力。

    萬安45號演習今天下午1點半登場，許多民眾在警報響起時仍在大街上趴趴走，被員警高聲制止才拔腿奔跑到避難處。（記者湯世名攝）

    萬安45號演習今天下午1點半登場，許多民眾在警報響起時仍在大街上趴趴走，被員警高聲制止才拔腿奔跑到避難處。（記者湯世名攝）

    萬安45號演習今天下午1點半登場，彰化縣長王惠美（右）由警政署警政委員詹永茂（左）等人陪同赴台鐵彰化火車站視察防空疏散演練。 （記者湯世名攝）

    萬安45號演習今天下午1點半登場，彰化縣長王惠美（右）由警政署警政委員詹永茂（左）等人陪同赴台鐵彰化火車站視察防空疏散演練。 （記者湯世名攝）

    萬安45號演習今天下午1點半登場，彰化縣長王惠美（左1）由警政署警政委員詹永茂（左2）與彰化縣警局長吳坤旭（左3）等人陪同赴台鐵彰化火車站視察防空疏散演練。（記者湯世名攝）

    萬安45號演習今天下午1點半登場，彰化縣長王惠美（左1）由警政署警政委員詹永茂（左2）與彰化縣警局長吳坤旭（左3）等人陪同赴台鐵彰化火車站視察防空疏散演練。（記者湯世名攝）

    中部萬安45號演習今天下午1點半登場，警報響起後彰化市頓時變成一座空城。（記者湯世名攝）

    中部萬安45號演習今天下午1點半登場，警報響起後彰化市頓時變成一座空城。（記者湯世名攝）

    萬安45號演習今天下午1點半登場，彰化縣長王惠美（右1）由警政署警政委員詹永茂（右2）等人陪同赴台鐵彰化火車站，聽取警方防空疏散演練。（記者湯世名攝）

    萬安45號演習今天下午1點半登場，彰化縣長王惠美（右1）由警政署警政委員詹永茂（右2）等人陪同赴台鐵彰化火車站，聽取警方防空疏散演練。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    萬安演習硬要買飲料！ 女嗆「憑什麼管我」 走出店外慘了
    2022/07/26 00:13

    萬安演習硬要買飲料！ 女嗆「憑什麼管我」 走出店外慘了
    萬安演習南部地區7/27登場 南市府：不配合管制開罰3至15萬
    2022/07/25 19:28

    萬安演習南部地區7/27登場 南市府：不配合管制開罰3至15萬

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    模擬飛彈攻擊變電所 北市萬安演習搶救演練
    2022/07/25 15:08

    模擬飛彈攻擊變電所 北市萬安演習搶救演練
    萬安演習新北模擬板橋車站遭空襲 侯友宜：保國衛民萬無一失
    2022/07/25 15:01

    萬安演習新北模擬板橋車站遭空襲 侯友宜：保國衛民萬無一失
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播