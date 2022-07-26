車被「白色液體」射好射滿 嫌還冷言：沒想到潑出去這麼多

一男網友在Dcard表示，自己的愛車在彰化慘遭不明液體潑灑，全車前半部外殼通通都是液體的污漬。（擷取自Dcard）

2022/07/26 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友在Dcard 發文表示，自己的愛車在彰化慘遭不明液體潑灑，全車前半部通通都是白色液體的污漬，用清水洗都洗不掉。事發兩個月後嫌犯落網，才發現原來嫌犯是因為和女友吵架心情不好，拿水泥漆隨便選了一台車潑，事後還表示「沒想到潑出去這麼多」。

受害男網友指出，愛車在5月某一天慘遭潑漆，事發後去警察局做筆錄，5月到7月間也打了10次電話去警局尋詢問，期間都沒有下落。受害男原以為，自己是停到在地人車位慘遭「潛規則」，直到7月19日警察打電話來，與嫌犯女友聯繫後才了解事情來龍去脈。

受害男網友更抱怨，愛車在潑漆後即使進廠維修依舊難以復原，「漆已經咬進去了，塑膠部分他們不保證能夠清理」，並且受害男向嫌犯女友要求3萬6000元賠償時，女方卻表示自己經濟能力有限，無法負擔那麼多，讓受害男直呼「不是一開始跟我說全部負擔嗎...」。

發文一出引來網友熱烈迴響，不過許多熱門留言卻歪樓，例如「他潑的其實很均勻欸，讚讚」、「有嚇到，想說量怎麼這麼大」，也有人質疑警察偵辦兩個月才找到嫌犯，有職務怠惰的嫌疑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法