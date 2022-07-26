彰化芬園工廠大爆炸蕈狀雲火球！中彰投上百名消防員搶救

這起大爆炸所產生的濃煙包括中彰投都看得到。 （林世明提供）

2022/07/26 06:51

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！彰化縣芬園鄉舊社村靠近貓羅溪邊的1家塑膠工廠，今天清晨4點多突然發生大爆炸，出現蕈狀雲火球，大火夾雜著濃煙竄燒，大爆炸甚至連台中市與南投縣都有聽到，彰化縣消防局據報派出12個分隊消防員趕往搶救，連台中市、南投縣消防局也派員支援，上百名消防員仍在搶救中，所幸無人員傷亡。起火原因與財物損失仍待釐清。

芬園鄉長林世明在這起火災發生時趕往現場，清晨被大爆炸驚醒的鄉親也趕往現場關切，爆炸所產生的濃煙包括中彰投都看得到，消防員部署水線在工廠四周全力搶救。

中彰投消防員全力搶救。 （林世明提供）

芬園鄉1家塑膠工廠今天清晨突然發生大爆炸，中彰投消防員全力搶救。 （林世明提供）

芬園鄉1家塑膠工廠今天清晨突然發生大爆炸，大火夾雜著濃煙竄燒。 （林世明提供）

芬園鄉1家塑膠工廠今天清晨突然發生大爆炸，大火夾雜著濃煙竄燒。 （林世明提供）

芬園鄉1家塑膠工廠今天清晨突然發生大爆炸，大火夾雜著濃煙竄燒，中彰投消防員全力搶救。 （林世明提供）

芬園鄉1家塑膠工廠今天清晨突然發生大爆炸，大火夾雜著濃煙竄燒。 （林世明提供）

芬園鄉1家塑膠工廠今天清晨突然發生大爆炸，大火夾雜著濃煙竄燒，照亮夜空。 （林世明提供）

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