彰化「測速王」日拍75張挨批製造陷阱 警︰全路段將統一限速

彰化縣社頭鄉員集、崙繞路路口測速桿，設立2個多月「閃」了6450張超速罰單，平均一天75張，被封為彰化「測速王」。（記者陳冠備攝）

2022/07/25 17:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉員集、崙繞路路口測速桿，設立近3個月「閃」了6450張超速罰單，平均一天75張，被封為彰化「測速王」，其中有民眾一個月內被拍到3張，嚇得找民代陳情，縣議員江熊一楓認為，該路段限速50公里，但前後2路口都是限速60公里，讓駕駛忽快忽慢造成違規陷阱，要求全路段應統一限速50公里，以符合駕駛邏輯。警方表示，待收到公文後，預計9月20日前就會執行。

彰化縣警局交通隊近日公布上半年10大固定式測速照相桿，其中社頭鄉員集路與崙饒路口測速桿設置地點巧妙，又能雙向拍照，開拍約3個月，就取締6450件，拿下冠軍，若以每張罰單1600元計算，相當於挹注國庫1032萬元。

家住溪州鄉的宋先生表示，員集路從社頭段至員林市限速都是60公里，唯有該路段限速50公里，有時晚上駕駛至此，若發現前方無車輛時不免提速到60公里，不知不覺超速，結果一個月內收到3張罰單，被罰金嚇到，認為如此限速不符合常理，因此找議員陳情，希望改善。

江熊一楓今日會同縣府工務處、縣警局交通大隊等人前往會勘，發現員集路從台76下方道路至饒明國小附近限速都是60公里，再往前崙饒路限縮50公里，通過路口後至東彰道路又恢復到速限60公里，江熊一楓認為，該測速路段並非學區或是人口狹密路段，卻突然要求降速10公里，常令駕駛措手不及，亦不符合用路邏輯導致受罰。

江熊一楓表示，為免駕駛忽快忽慢煞車不及遭取締，並顧及附近學區交通安全，現場與會勘人員達成初步共識，將該區域路段統一限速50公里，並增設速限告示牌，保障用路人安全跟駕駛權益。

陳姓民眾說，速限太低恐會塞車，從社頭通往員林的員集路只有兩線道，遇到前方有烏龜車就常出現塞車狀況，若降低速限統一50公里，恐讓塞車情況更常發生，無益幫助交通改善，認為應恢復速限60公里比較適當。

彰化測速王（紅圈處）前路口速限50公里，但前後兩路口都是限速60公里，容易成為駕駛陷阱。（記者陳冠備攝）

縣議員江熊一楓（前）認為，員集路從員林至社頭路段應統一速限，減少忽快忽慢狀況，駕駛才不會誤觸違規陷阱。（記者陳冠備攝）

社頭鄉員集路與崙饒路口測速桿設置地點巧妙，又能雙向拍照，開拍約3個月，就取締6450件。（記者陳冠備攝）

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