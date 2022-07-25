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    首頁　>　彰化縣

    張東正稱未規劃脫黨選彰市長 國民黨部主委︰將約談盼顧全大局

    國民黨彰化市長初選結束後，地方政壇盛傳落敗的張東正擬脫黨參選，對此，張東正保守看待，他說，目前沒有想到脫黨參選，假設要選也會以對彰化市民最有利的思考點做決定。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化市長初選結束後，地方政壇盛傳落敗的張東正擬脫黨參選，對此，張東正保守看待，他說，目前沒有想到脫黨參選，假設要選也會以對彰化市民最有利的思考點做決定。（記者張聰秋攝）

    2022/07/25 15:07

    〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨彰化市長提名人選經過初選機制，素有「女王蜂」之稱的前議員黃玉芬獲得提名，地方傳出落敗的現任議會機要張東正擬脫黨參選，藍營恐因此分裂，分裂之說政壇發酵數日，張東正受訪趨向保守並表示，脫黨參選尚未在規劃項目。縣黨部主委蕭景田指出，這週約張東正見面交換意見，盼他以大局團結為重。

    張東正受訪指出，在他的規劃行程表裡，目前沒有納入脫黨參選市長，支持者的期許和鼓勵，他會再慎重思考再決定是否調整，假如說要選，應該是對彰化市民有利他才會考慮，現在不用考慮脫黨違記處分，問題都還沒有發生，政壇有人刻意說他為下屆立委鋪路，這是有心人故意害他，選立委目前不在他的行程中，他沒思考過。

    蕭景田表示，初選後應給張東正時間沉澱心情，他相信，張東正應該就會輔選國民黨提名的縣長、市長和縣議員人選，張東正30多年黨齡了對黨很忠貞，他對張東正的人格和黨性深具信心，相信張東正還有大好前途及國民黨也需要他，此時此刻不會脫黨參選。

    蕭景田說，外面風風雨雨傳聞太多了，張東正雖對用市長身份服務選民有所期待，但政黨政治的初選機制下，國民黨已經有候選人了，張東正應該大局為重，多方面思考下一步的服務領域，這星期他會跟張東正見面，雙方交換意見，他想了解張東正對市政施政的期待。

    對於縣黨部力挺提名人選，黃玉芬說，初選是主委見證雙方同意簽署承諾書，真的不應該在初選結果出爐後還會有脫黨參選，非常不可取，她期盼對方好好思索，過去她都以無黨籍參選，要為無黨籍的支持者負責任，當時她是無黨籍，就無所謂破壞國民黨的團結與和諧，如果這一次在大家都認同的初選機制下，對方脫黨參選，這才是真正破壞國民黨機制的人吧！

    爭取連任的民進黨市長林世賢說，國民黨內鬥他不予置評，他有執政優勢，更有清廉施政和建設成果，努力爭取過半數、多數民眾的認同，無論最後多少人競逐市長寶座，他堅信，年底市長之戰是一場是非對錯之戰，而非綠藍之戰。

    在彰化政壇素有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬，這次獲得國民黨提名參選彰化市長。（記者張聰秋攝）

    在彰化政壇素有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬，這次獲得國民黨提名參選彰化市長。（記者張聰秋攝）

    爭取連任的彰化市長林世賢強調，年底市長選戰是一場是非對錯之戰，而非綠藍之戰。（記者張聰秋攝）

    爭取連任的彰化市長林世賢強調，年底市長選戰是一場是非對錯之戰，而非綠藍之戰。（記者張聰秋攝）

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