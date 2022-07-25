民進黨徵召黃秀芳選彰化縣長 地方山頭勢力恐成首要挑戰

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳為全縣的提名人披上彩帶，喊出團結才能勝選。（取自黃秀芳臉書）

2022/07/25 00:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣參選人黃秀芳打出「幸福芳程式」口號，從被徵召提名開始，就被是視為象徵「世代交替」時代來了，卻也因此觸動在地政治山頭的敏感神經，山頭保衛戰一觸即發；縣黨部主委楊富鈞說，距離投票只剩4個月，「團結」就是勝選密碼！

民進黨彰化縣近來暗濤洶湧，先是縣黨部執、評委宣誓就職，就能分成兩批各自宣誓；就在黨內議論紛紛之際，前彰化市長、前縣黨部主委邱建富則在粉專拋出將不擔任黃秀芳競遠總部任何職務的話語，邱建富強調，競選總部主委的位置是黨主席蔡英文指定他來擔任，既然黨員同志認為他不適合，他就不要掛任何競選職務，也為地方投下一枚震撼彈。

楊富鈞強調，他尊重邱建富的發言與意見，他認為這次縣長選戰是短跑的衝刺賽，完全沒有內耗的時間，只有團結再團結，才能贏得了尋求連任的國民黨縣長王惠美。

黃秀芳今天也在粉專發表「為了下一代，團結做伙拚」文字，直接點出她參加縣黨部舉辦的評委暨執委就職典禮，她一一為參選人披上彩帶，現場眾人團結一心的感覺真的很棒，為了下一代，團結做伙拚，拚出彰化新未來，只有團結，才能勝選贏回彰化！

政界人士指出，彰化縣政治生態無論藍綠，都是在地的山頭經營模式，政治山頭的勢力消長，往往都是靠著合縱連橫的方式，來尋求政治版圖的擴張，一旦面臨新興勢力的興起，或是新秀的崛起，就會以聯合次要敵人，打擊主要敵人的作戰對策來因應，欠缺以培養新人的態度去長久經營，也讓彰化在地山頭勢力難以成為政治派系。

政界人士強調，黃秀芳被提名參選彰化縣長，不但代表世代交替，更代表的是政治山頭的勢力消長，在新舊勢力交替之際，難免都會有短暫的衝擊產生，只是面對選戰近在眼前，只有縮短衝擊振盪的時間，才能真得在選戰中營造團結的氣勢！

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