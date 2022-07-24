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    茶壺內風暴？彰化縣民進黨執評委昨就職 卻有半數12天前已宣誓

    民進黨彰化縣黨部昨天舉辦執、評委宣誓就職典禮，並由縣長參選人黃秀芳為縣內全體參選人披上彩帶。（取自黃秀芳臉書）

    民進黨彰化縣黨部昨天舉辦執、評委宣誓就職典禮，並由縣長參選人黃秀芳為縣內全體參選人披上彩帶。（取自黃秀芳臉書）

    2022/07/24 19:36

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部昨天（23日）舉辦執、評委等黨職人員宣誓就職典禮，卻意外爆出竟有半數執、評委在11日就已先行宣誓，由於前縣黨部主委邱建富只出席11日的宣誓場合，有綠營基層質疑「親邱派」藉機展現實力，故意給接任者下馬威；對此，邱建富強調，這都是惡意抹黑！

    民進黨彰化縣支持者多個LINE群組，今天都在瘋傳縣黨部執、評委分兩批宣誓就職的照片與貼文，直接點出以往的執、評委等黨職人員都是同一天宣誓就職，今年卻是分成兩次，兩次相隔了12天，由於第一次的宣誓就職有前黨部主委邱建富出席，昨天則是現任黨部主委楊富鈞，也被基層解讀是前任黨部主委對接任者「下馬威」，才會搞出「親邱」小圈圈。

    對於基層的熱議，邱建富澄清說，他昨天因為有行程，才會沒有出席縣黨部主辦的宣誓就職典禮；至於日前參加另一場的宣誓就職大會，則是受到評召黃雪梨的邀請，對於坊間的惡質批發，都是謠言與抹黑。

    民進黨彰化縣黨部評委召集人黃雪梨指出，她會要求提前宣誓，這是因為民進黨全國代表大會本月17日舉行，她身為縣黨部評委就是當然黨代表，為了能夠以黨代表身分去出席與投票，才會請示黨中央後得知可以先行宣誓，她還特別找來中執委周永鴻來監誓。

    黃雪梨強調，因為她是邱建富擔任黨部主委時的執行長，當然會邀請邱建富來參加，至於昨天典禮則因為身體關係無法出席。

    對於民進黨彰化縣黨部執、評委宣誓就任引發基層議論紛紛，楊富鈞強調，距離選戰只剩4個月，只有團結再團結，才能打贏選戰；縣黨部選在全國代表大會後再辦宣誓，這是因為希望同步能讓縣長參選人黃秀芳為全體參選人披上彩帶，凝聚向心力。

    楊富鈞指出，針對縣黨部執、評委分批宣誓就職，他也會就適法性，來進一步請示黨中央。

    對於黨部執評委分兩批宣誓就職，縣議員賴清美認為，這真是令人傻眼；縣議員黃盛祿則認為，選戰進入最後關頭，團結都來不及了，何來分裂的本錢。

    民進黨彰化縣黨部昨天舉行執、評委宣誓典禮，但評召黃雪梨（圖左四）等人早在7月11日先行宣誓就職。（邱建富提供）

    民進黨彰化縣黨部昨天舉行執、評委宣誓典禮，但評召黃雪梨（圖左四）等人早在7月11日先行宣誓就職。（邱建富提供）

    民進黨彰化縣黨部昨天舉行執、評委宣誓典禮，但評召黃雪梨（圖左四）等人早在7月11日先行宣誓就職。（邱建富提供）

    民進黨彰化縣黨部昨天舉行執、評委宣誓典禮，但評召黃雪梨（圖左四）等人早在7月11日先行宣誓就職。（邱建富提供）

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