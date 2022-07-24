無黨籍警官姚富川參選伸港鄉長 黃秀芳站台引爆地方選情

警官姚富川以無黨身分投入彰化縣伸港鄉長選戰，已辦理留職停薪，並成立競選總部成立大會。（記者劉曉欣攝）

2022/07/24 13:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，今天為警官出身、無黨籍伸港鄉長參選人姚富川站台，引爆地方選情；黃秀芳強調，她與姚富川是親戚，事先有報備。民進黨彰化縣黨部表示，有關伸港鄉長人選，仍在積極尋找適合人選，也不排除採合作模式，一切以勝選為考量！

伸港鄉長即將在年底改選，目前已知有意參選就多達6人，有鄉代表陳聿琦、黃素月與柯承翰，其中柯承翰是縣議員柯振杯的兒子，其它還有縣議員林宗翰服務處執行長黃永欽，曾任職伸港分駐所的台中警官姚富川，以及被停職的伸港鄉長曾煥彰的兒子、縣府秘書曾國貴。

目前全鄉的焦點就是民進黨會不會推出伸港鄉長人選，如果民進黨再提名人選，將會形成「戰國七雄」的局面，綠營支持者認為，這是民進黨有始以來最好的機會，終於有機會拿下伸港鄉長勝戰，因此，當今天黃秀芳出席姚富川競選總部成立大會，不只到場還上台致詞，點燃伸港鄉長激烈選戰的戰火。

黃秀芳說，姚富川是她的親戚，她事先已向黨部報備，她到場不會穿背心，僅僅是上台致意。至於伸港鄉長提名部分，她尊重黨部意見。

楊富鈞表示，民進黨在伸港鄉長部分尚未提名，黃秀芳不穿綠營背心方式來出席，就只是單純親友間的禮尚往來。

楊富鈞強調，這是綠營有史以來最有機會贏得伸港鄉長選戰的一次，因為伸港鄉長期都是藍大於綠，但這次參選爆炸，成為民進黨最好的機會，所以民進黨不會缺席，正積極尋找適合人選或是採取策略合作方式，無論如何都是以勝算為優先考量。

民進黨籍縣議員賴清美今天也到場祝賀姚富川成立競選總部，賴清美說，姚富川曾任伸港分駐所的所長，當時她已經當議員了，雙方都有認識，加上民進黨還沒有提名伸港鄉長，今天特別到場致意。

姚富川表示，黃秀芳的母親是伸港人，他與黃秀芳算得上是宗親，他曾任伸港所長2年半的時間，對於伸港有很深感情，也有很多的想法與規劃，才會向台中市警局申請留職停薪來投入選戰，他希望能夠超越黨派，為伸港鄉帶來改變。

黃秀芳今天的站台動作已爆選情，因為民進黨迄今尚未提名，也不排除採合作方式，由於目前有意參選的人選當中，不少人都與國民黨有淵源，勢必瓜分藍軍的選票，一旦民進黨沒有提名，採取合作模式，都將會其它人選帶來很大的壓力。

警官投入彰化伸港鄉長選戰，民進黨縣議員賴清美也前往致意。（取自賴清美臉書）

無黨籍警官姚富川（右）投入彰化伸港鄉長選戰，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（左）到場致意。（姚富川提供）

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