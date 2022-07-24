為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    無黨籍警官姚富川參選伸港鄉長 黃秀芳站台引爆地方選情

    警官姚富川以無黨身分投入彰化縣伸港鄉長選戰，已辦理留職停薪，並成立競選總部成立大會。（記者劉曉欣攝）

    警官姚富川以無黨身分投入彰化縣伸港鄉長選戰，已辦理留職停薪，並成立競選總部成立大會。（記者劉曉欣攝）

    2022/07/24 13:52

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，今天為警官出身、無黨籍伸港鄉長參選人姚富川站台，引爆地方選情；黃秀芳強調，她與姚富川是親戚，事先有報備。民進黨彰化縣黨部表示，有關伸港鄉長人選，仍在積極尋找適合人選，也不排除採合作模式，一切以勝選為考量！

    伸港鄉長即將在年底改選，目前已知有意參選就多達6人，有鄉代表陳聿琦、黃素月與柯承翰，其中柯承翰是縣議員柯振杯的兒子，其它還有縣議員林宗翰服務處執行長黃永欽，曾任職伸港分駐所的台中警官姚富川，以及被停職的伸港鄉長曾煥彰的兒子、縣府秘書曾國貴。

    目前全鄉的焦點就是民進黨會不會推出伸港鄉長人選，如果民進黨再提名人選，將會形成「戰國七雄」的局面，綠營支持者認為，這是民進黨有始以來最好的機會，終於有機會拿下伸港鄉長勝戰，因此，當今天黃秀芳出席姚富川競選總部成立大會，不只到場還上台致詞，點燃伸港鄉長激烈選戰的戰火。

    黃秀芳說，姚富川是她的親戚，她事先已向黨部報備，她到場不會穿背心，僅僅是上台致意。至於伸港鄉長提名部分，她尊重黨部意見。

    楊富鈞表示，民進黨在伸港鄉長部分尚未提名，黃秀芳不穿綠營背心方式來出席，就只是單純親友間的禮尚往來。

    楊富鈞強調，這是綠營有史以來最有機會贏得伸港鄉長選戰的一次，因為伸港鄉長期都是藍大於綠，但這次參選爆炸，成為民進黨最好的機會，所以民進黨不會缺席，正積極尋找適合人選或是採取策略合作方式，無論如何都是以勝算為優先考量。

    民進黨籍縣議員賴清美今天也到場祝賀姚富川成立競選總部，賴清美說，姚富川曾任伸港分駐所的所長，當時她已經當議員了，雙方都有認識，加上民進黨還沒有提名伸港鄉長，今天特別到場致意。

    姚富川表示，黃秀芳的母親是伸港人，他與黃秀芳算得上是宗親，他曾任伸港所長2年半的時間，對於伸港有很深感情，也有很多的想法與規劃，才會向台中市警局申請留職停薪來投入選戰，他希望能夠超越黨派，為伸港鄉帶來改變。

    黃秀芳今天的站台動作已爆選情，因為民進黨迄今尚未提名，也不排除採合作方式，由於目前有意參選的人選當中，不少人都與國民黨有淵源，勢必瓜分藍軍的選票，一旦民進黨沒有提名，採取合作模式，都將會其它人選帶來很大的壓力。

    警官投入彰化伸港鄉長選戰，民進黨縣議員賴清美也前往致意。（取自賴清美臉書）

    警官投入彰化伸港鄉長選戰，民進黨縣議員賴清美也前往致意。（取自賴清美臉書）

    無黨籍警官姚富川（右）投入彰化伸港鄉長選戰，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（左）到場致意。（姚富川提供）

    無黨籍警官姚富川（右）投入彰化伸港鄉長選戰，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（左）到場致意。（姚富川提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    母雞帶小雞誓師 民進黨彰化縣長參選人黃秀芳：贏回彰化
    2022/07/23 19:01

    母雞帶小雞誓師 民進黨彰化縣長參選人黃秀芳：贏回彰化
    國民黨彰市長初選出爐 「女王蜂」黃玉芬險勝張東正
    2022/06/15 11:12

    國民黨彰市長初選出爐 「女王蜂」黃玉芬險勝張東正

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    嘉義縣水上鄉長選舉藍綠到位 陳德榮對上林緗亭
    2022/06/15 09:18

    嘉義縣水上鄉長選舉藍綠到位 陳德榮對上林緗亭
    民進黨初選內埔鄉長提名鍾慶鎮、萬丹鄉長提名李麗卿
    2022/05/09 12:22

    民進黨初選內埔鄉長提名鍾慶鎮、萬丹鄉長提名李麗卿
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播