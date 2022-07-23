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    首頁　>　彰化縣

    吳晟差點發大財 20年打造「平地溪頭」露營業者搶合作

    吳晟（右）向陳吉仲（左）說，20年造林，拜露營風行之賜，差點讓他發大財。（記者顏宏駿攝）

    吳晟（右）向陳吉仲（左）說，20年造林，拜露營風行之賜，差點讓他發大財。（記者顏宏駿攝）

    2022/07/23 21:38

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕詩人吳晟20年前創台灣風氣之先，開始平地造林，自家的稻田改種台灣原生樹種，如今20年過去，2公頃的「純園」蓊鬱成林，成為最佳的避暑去處，現今剛好遇到國內露營業休閒風行，許多業者帶著優渥的條件談合作，都被吳晟婉拒，因為吳晟只希望大片森林成為「生態教育和有機農業的寶庫」。

    今、明（23、24日）兩天「溪州尚水團隊」在「純園」舉辦「護水10年，江湖道義」活動，剛好遇到農曆節氣的「大暑」，全台飆高溫，溪州鄉也不例外。

    今天受邀前來的農委會主委陳吉仲走進純園，突然感到一陣「透心涼」，陳吉仲說「這裡簡直是平地的溪頭」。

    吳晟笑著說，這片森最近差點為他「發大財」，他向陳吉仲說，這兩年國內露營風氣盛行，業者紛紛找「類溪頭」獵地，蓊鬱成林的「純園」被很多業者相中，以極為優渥的條件跟他談合作。

    吳晟說，「娛樂、休閒」並非當初造林的初衷，樹木種了20年，每一年有每一年的問題，交給專業的露營承包公司，可以省掉龐大的管理維護費用，又有立即的收入，但樹木和生態的教育初衷可能失焦。

    吳晟說，「純園」20年，目前最大的問題是大樹生小樹，林距過密，成為目前最大的問題，他透過贈樹「疏林」仍趕不上樹木增長的數量，為了樹木的健康，將來有些「巨木」還需鋸除，就地創造平地林業，也希望這裡成為生態和有機農業的寶庫。

    小孩在林間戲水遊玩。（記者顏宏駿攝）

    小孩在林間戲水遊玩。（記者顏宏駿攝）

    小孩在林間戲水遊玩。（記者顏宏駿攝）

    小孩在林間戲水遊玩。（記者顏宏駿攝）

    黑泥季活動，森林裡的音樂會。（溪州尚水提供）（記者顏宏駿攝）

    黑泥季活動，森林裡的音樂會。（溪州尚水提供）（記者顏宏駿攝）

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