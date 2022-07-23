母雞帶小雞誓師 民進黨彰化縣長參選人黃秀芳：贏回彰化

民進黨彰化縣黨部在彰化市舉辦第18屆主委、評召暨執委就職典禮，縣長參選人黃秀芳（中）為各參選人披掛競選彩帶，眾人高呼「團結勝選贏回彰化」。（記者張聰秋攝）

2022/07/23 19:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部今在彰化市舉辦第18屆主委、評召暨執委就職典禮，中常委、立委何志偉代表黨主席蔡英文出席，肯定新任主委楊富鈞年輕充滿幹勁，必可扮演稱職「桶箍」角色，讓彰化打贏漂亮的一戰。縣長參選人黃秀芳說，彰化建設不能再停滯、再空轉，大家拚到最後一刻贏回彰化，重新擦亮綠色執政的招牌。

黃秀芳鄉鎮市長、縣議員參選人員披掛競選彩帶，宣誓母雞帶小雞動起來，眾人高呼「團結勝選贏回彰化」，現場氣勢如虹，她要大家團結一心，與縣黨部並肩作戰，年底揮出漂亮的全壘打。

黃秀芳致詞說，彰化3年多來建設停滯，原地踏步就是「倒退嚕」，未來她會帶領縣議員、鄉鎮市長和所有公職參選人大夥一起拚，贏回彰化，建設彰化，這是她的使命更是責任。

何志偉見證宣誓就職儀式，不忘自我幽默自嘲，個人最大亮點也是優點就是，跟他一起照相時，「男生瞬間又高又帥，女生跟我照相也會長高」。他緊接著說，選戰白熱化，地方反映相關問題和想法都可以提出來，黨中央一定全力以赴。

楊富鈞說，剩4個月就要大選了，未來縣黨部一定擔任大家的「桶箍」，跟縣長參選人黃秀芳密切結合，與所有參選人站在同一條陣線，團結勝選就是彰化縣黨部最重要的任務，大家同時也一起作為黃秀芳的後盾，讓「彰化隊」打贏一場漂亮的選戰。

新任民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞（右6）說，縣黨部會當「桶箍」，與所有參選人站在同一條陣線，團結勝選。（記者張聰秋攝）

黃秀芳為提名鄉鎮市長、縣議員等公職參選人員披掛競選彩帶，宣誓母雞帶小雞動起來。（記者張聰秋攝）

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