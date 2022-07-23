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    台化案彰縣府被判國賠4.7億 黃秀芳：停工才有進一步都更

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳說，她支持前縣長魏明谷的作為，捍衛市民健康，彰化縣政府也應依法再上訴，台化停工，才有今天進一步的都市更新案啟動中。（記者張聰秋攝）

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳說，她支持前縣長魏明谷的作為，捍衛市民健康，彰化縣政府也應依法再上訴，台化停工，才有今天進一步的都市更新案啟動中。（記者張聰秋攝）

    2022/07/23 19:12

    〔記者張聰秋／彰化報導〕台化汽電共生停爐案，法院一審判決彰化縣政府須賠償台化公司4.7億元。民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天說，她支持前縣長魏明谷的作為，捍衛市民的健康，她也認為彰化縣府應該依法再上訴，彰化東區都市計畫案子都送到內政部了，也因為台化的停工，才有今天進一步的都市更新案啟動中。

    民進黨彰化縣黨部今天舉辦主委、評委暨執評委就職典禮，黃秀芳為鄉鎮市長、縣議員參選人披掛競選彩帶，她致詞時向大家信心喊話，團結一心與縣黨部並肩作戰，一定可以揮出漂亮全壘打。

    媒體問及台化國賠事件，黃秀芳說，以前從台中進入彰化市，一定會聞到台化廠區散發出來一股酸臭味。台化停工後，整個彰化市空氣變清、天空變藍，彰化市民反應得非常好，魏前縣長為了守護彰化市健康的決策，她相信彰化市民絕對都很認同，因為健康不是可以用金錢來取代的。

    話鋒一轉，黃秀芳緊接著說，台化停工後參與彰化東區都市計畫，案子目前也送到內政部了，也因為台化的停工才有這樣進一步的都市更新，為了彰化市未來的發展，台化停工國賠案目前一審判賠，彰化縣府為了大家的健康和都市發展，應該依法再上訴。

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