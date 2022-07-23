彰化花壇農會、公所合辦夏日派對 大批遊客品茉莉、吃竹筍

花壇鄉農會、公所今天合辦夏日派對，彰化縣長王惠美（右3）、縣議員顧黃水花（右2）邀請遊客來品茉莉、吃竹筍。（記者湯世名攝）

2022/07/23 14:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉農會與花壇鄉公所今天聯合舉辦《深白茉莉夏日享茶派對》暨《最佳筍友》行銷活動，吸引大批親子齊聚茉莉花壇夢想館品茉莉、吃竹筍，還有逛市集、嚐米食、遊園區、親子DIY等精彩活動，拉近民眾與農產的距離，花壇農會總幹事顧碧琪邀情全國鄉親暑假期間來花壇品茉莉、饗當季正值盛產的花壇竹筍。

今天應邀與會的縣長王惠美說，花壇是茉莉花的故鄉，農會總幹事顧碧琪帶領的團隊非常用心，表現相當傑出，曾榮獲農金獎，把原來沒什麼價值的茉莉花，不斷創新及轉化，製作成非常多的產品，除了過去使用茉莉花泡茶，現在也製作成化妝品、冰淇淋、啤酒，把茉莉花加值，並將產品包裝得非常精美，送禮很體面，也帶給農民很好的收益。目前也是吃竹筍的好時機，歡迎鄉親們「吃在地、享當季」。

花壇農會理事長陳榮和表示，花壇是全國茉莉花是最大產區，可說是茉莉花的故鄉。農會總幹事顧碧琪長久經營茉莉花，在2013年成立茉莉花花壇夢想館，研發很多產品，深受消費長喜愛，花壇農會每年也都得到大獎，今天活動非常熱鬧，有親子DIY、闖關遊戲等活動，歡迎大家來花壇，暢遊夢想館，喝花茶，吃竹筍。

花壇鄉長顧勝敏強調，花壇過去更是全台3大竹筍產地之一，目前種植面積約122公頃，竹筍種類有綠竹筍、麻竹筍、甜龍筍3種，每年端午前夕到中秋節前後更是綠竹筍產季，是品嘗竹筍料理最佳季節，竹筍的營養價值高，低熱量，其內含的膳食纖維能促進腸道蠕動，幫助消化，夏季是竹筍的盛產期，歡迎大家多多採購，吃在地，享當季，支持農民也讓身體更健康。

花壇農會總幹事顧碧琪則指出，花壇鄉茉莉花面積約25公頃，為全國之冠，市面上茉莉花茶產品原料，都來自於花壇；農會近年來積極整合在地農村社區產業資源，發展休閒農業、鄉土文化、友善耕作的體驗休閒農業觀光遊程，為照顧農村高齡者，資源活化利用舊有建物，改建成「綠色照顧站-花敍壇心館」於今天盛大揭幕，另外修建可用來導覽簡報與DIY教學多功能教室，並做館內動線、通風與排熱等機能改善，作為發展休閒農業體驗的場域，推廣教育青少年的食農教育、鄉土文化、環境教育的教室，讓來到花壇的全國遊客，可以全方位體驗茉莉花、了解茉莉花、愛上茉莉花。

花壇鄉農會整合在地農村社區產業資源，活化利用舊有建物，改建成「綠色照顧站-花?壇心館」於今天揭幕，農會總幹事顧碧琪（右1）功不可沒。（記者湯世名攝）

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