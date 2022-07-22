1天賺不到1200？議員28歲兒當「雞頭」 吐不法所得免關太划算

葉少爺（前）犯10罪，只要繳罰金180萬及124萬不法所得就可免於坐牢。（翻攝自網路）

2022/07/22 21:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名議員的兒子「葉少爺」26歲開始與同夥經營起「性服務業」，他結合「叫雞APP」，被喻為中部最大「雞頭」，利用旗下10名越籍女子賣淫近3年，去年2月才被警方查獲，今年3月被檢方依妨害風化罪起訴，今天被判共犯10罪，只要繳180萬元罰金和124萬元不法所得就可換得「自由之身」。一名法界人士說，「太划算」了。

判決出爐，彰化檢方認為符合預期，但一名法界人士認為這是「輕判」。

法界人士說，葉少爺旗下有10名賣淫女子，這已經是「應召站」的等級，性服務產業在武漢肺炎疫情爆發之前獲利驚人，但檢方估3年不法所得才124萬元，平均一天不法所得不到1200元，有點誇張。警方可能沒有查扣關鍵帳本，僅能靠嫌犯認罪，嫌犯自認獲利有限，檢方當然認為判決「符合預期」。

他說，才26歲就會仲介賣淫當「雞頭」，除非背景很硬，否則，生意好到爆就很快被同業檢舉，這種案件爆發，通常是同業檢舉或旗下的小姐「自爆」，當然「葉少爺」的爸爸從政，也不能排除政敵檢舉。

他指出，這種案件通常是觸犯妨害風化或違反人口販運罪，人口販運罪刑責特別重。台灣有很多逃逸的外籍女移工，也許「葉少爺」收留她們，供應她們吃住，提供「工作賺錢機會」，葉少爺其實是小姐的「恩客」，只要小姐口徑一致聲稱「自願下海」，檢方很難用較重的人口販運罪將她們起訴。

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