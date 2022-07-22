兒研發叫雞App當「雞頭」 彰化議員：請大家給重新做人機會

彰化葉姓議員帥兒（前）研發叫雞App當「雞頭」，認罪協商獲得輕判，得易科罰金。（取自網路）

2022/07/22 17:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣葉姓議員28歲帥哥兒子「葉少爺」研發叫雞App當「雞頭」，認罪協商，法院宣判應執行1年7月有期徒刑，得易科罰金180萬元罰金。葉姓議員今天說，兒子有犯錯，就應該接受司法制裁與判決，兒子也開口向他借錢，他仍在考慮中，他勸兒子要勇於改過，也請大家給他們父子兩人重新做人的機會！

法院判決直指「葉少爺」是整個賣淫集團的核心人物，許多人質疑他研發叫雞App當「雞頭」的資金來源？葉姓議員說，兒子畢業後曾經工作過，因為很節儉，連車子也捨不得買，身邊也有存點錢。他原本要介紹兒子到朋友公司上班，兒子都不肯，也不願向人提到自己是議員的小孩。

葉姓議員說，他身為民意代表，如今兒子卻觸法犯錯，他覺得對社會大眾很感到抱歉。他曾當過調解委員，還被表揚，常常勸人不要做違法的事，現在卻看到兒子犯法，內心真是感慨萬千，這也成為他從政的最大遺憾。

葉姓議員說，他雖然只是經營修車廠，但從不賺違法的錢。踏上政壇後忙著服務選民，疏於管教兒子，才讓兒子做犯法的事情；目前兒子當他的助理，幫他跑攤，也處理電腦與文書等事情，他雖然認為兒子可能是一時無知才做錯事，但他身為父親，就是應該負起管教的責任。

葉姓議員今年也將尋求連任，獲得民進黨的黨內提名，對於兒子判決出爐是否對選舉造成衝擊？他嘆了一口氣說，請大家給他們父子兩人重新做人的機會，他與兒子都會勇於面對。

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