為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    兒研發叫雞App當「雞頭」 彰化議員：請大家給重新做人機會

    彰化葉姓議員帥兒（前）研發叫雞App當「雞頭」，認罪協商獲得輕判，得易科罰金。（取自網路）

    彰化葉姓議員帥兒（前）研發叫雞App當「雞頭」，認罪協商獲得輕判，得易科罰金。（取自網路）

    2022/07/22 17:49

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣葉姓議員28歲帥哥兒子「葉少爺」研發叫雞App當「雞頭」，認罪協商，法院宣判應執行1年7月有期徒刑，得易科罰金180萬元罰金。葉姓議員今天說，兒子有犯錯，就應該接受司法制裁與判決，兒子也開口向他借錢，他仍在考慮中，他勸兒子要勇於改過，也請大家給他們父子兩人重新做人的機會！

    法院判決直指「葉少爺」是整個賣淫集團的核心人物，許多人質疑他研發叫雞App當「雞頭」的資金來源？葉姓議員說，兒子畢業後曾經工作過，因為很節儉，連車子也捨不得買，身邊也有存點錢。他原本要介紹兒子到朋友公司上班，兒子都不肯，也不願向人提到自己是議員的小孩。

    葉姓議員說，他身為民意代表，如今兒子卻觸法犯錯，他覺得對社會大眾很感到抱歉。他曾當過調解委員，還被表揚，常常勸人不要做違法的事，現在卻看到兒子犯法，內心真是感慨萬千，這也成為他從政的最大遺憾。

    葉姓議員說，他雖然只是經營修車廠，但從不賺違法的錢。踏上政壇後忙著服務選民，疏於管教兒子，才讓兒子做犯法的事情；目前兒子當他的助理，幫他跑攤，也處理電腦與文書等事情，他雖然認為兒子可能是一時無知才做錯事，但他身為父親，就是應該負起管教的責任。

    葉姓議員今年也將尋求連任，獲得民進黨的黨內提名，對於兒子判決出爐是否對選舉造成衝擊？他嘆了一口氣說，請大家給他們父子兩人重新做人的機會，他與兒子都會勇於面對。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    研發叫雞App當「雞頭」 彰化議員帥兒下場出爐
    2022/07/22 16:12

    研發叫雞App當「雞頭」 彰化議員帥兒下場出爐
    仲介台女跨國賣淫 學霸雞頭獲緩刑
    2022/05/30 14:44

    仲介台女跨國賣淫 學霸雞頭獲緩刑

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    賣淫集團落網藏鏡人未曝光 賣春網站續流傳
    2022/05/26 18:03

    賣淫集團落網藏鏡人未曝光 賣春網站續流傳
    日本早稻田大學高材生變雞頭！仲介15歲女高中生啪啪啪
    2021/03/06 15:01

    日本早稻田大學高材生變雞頭！仲介15歲女高中生啪啪啪
    惡！彰化議員之子經營賣淫集團 100萬交保限制住居
    2021/02/27 18:49

    惡！彰化議員之子經營賣淫集團 100萬交保限制住居
    租屋給賣淫集團 色房東「試車」爽讚「好會叫」
    2018/10/11 16:26

    租屋給賣淫集團 色房東「試車」爽讚「好會叫」
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播