為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰縣議員帥兒當「雞頭」 繳罰金可免關

    葉男年紀輕輕就經營「賣淫產業」。（翻攝自網路）

    葉男年紀輕輕就經營「賣淫產業」。（翻攝自網路）

    2022/07/22 13:00

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣警方去年2月破獲一個賣淫集團，主嫌竟是葉姓縣議員的兒子，人稱「葉少爺」的葉男，年僅28歲的他長相俊俏，原本被看好接班，豈料他無意於政治，堅持走自己的路，他利用電腦專長，打造企業化的「賣淫產業」，被稱為中部地區最大、最年輕也最帥的「雞頭」。

    葉男和5名同夥落網後，向警方全盤托出「賣淫產業」經營分工，由他和同案的黃男負責物色10名越籍女子賣淫，再於員林市和彰化市尋找賓館和套房，男客每次交易2000元至3500元，小姐可以從中抽成3.5至5成，6名被告被依違反人口販運及妨害風化等罪嫌起訴，後來以認罪協商的方式換輕判，法官以葉男旗下共有10名賣淫女子，一罪一罰，共10罪，各處有期徒刑6月，共應執行1年7月，黃男則為1年6月。由於葉男、黃男每一罪都未滿7個月，若繳交60個月罰金就免去坐牢。

    葉姓議員對於兒子涉案相當自責，他強調自己忙於事業、選民服務，因而疏於對兒子管教，除了對社會大眾感到抱歉外，也會尊重司法判決。他認為兒子可能只是受朋友影響，只負責一小部分，但今天判決出爐，「葉少爺」其實是整個賣淫集團的核心人物。

    判決書指出，葉男從2018年至2021年2月夥同黃男等其它5名被告組成集團式的賣淫組織，由葉男承租彰化市及員林市多間賓館、汽車旅館、商旅和大樓套房作為男客性交的場所，並在各大網站投放廣告，交由同夥管理網站後台機房。

    判決書說，黃男透過綽號「鳳凰」的越南籍女子，找到10名願意從事賣淫的越籍女子，每次交易價2000至3500元，越女可抽成3.5成至5成。

    為了擴大業績，該集團吸收其它被告成立多個Line群組吸客，一筆交易可獲得500元佣金。

    據了解，葉男是葉姓議員的獨子，長相俊俏，功課又好，其在電腦程式設計等方面極有天分，家人對他期望甚深，萬萬沒想到國立高工機械科畢業後誤入歧途，「學以致用」打造無人能及的「Sex100小幫手」App，網站後台對每位賣淫妹專頁介紹，除了標明國家、身高、罩杯，也依外貌、態度、身材、技巧等項目，開放嫖客評分，最高可以給5星，評分表的下方則是網路論壇，提供嫖客留言討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    仲介台女跨國賣淫 學霸雞頭獲緩刑
    2022/05/30 14:44

    仲介台女跨國賣淫 學霸雞頭獲緩刑
    賣淫集團落網藏鏡人未曝光 賣春網站續流傳
    2022/05/26 18:03

    賣淫集團落網藏鏡人未曝光 賣春網站續流傳

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    瓦解中國女賣淫集團 扣公海接駁船逮首腦
    2022/03/11 05:30

    瓦解中國女賣淫集團 扣公海接駁船逮首腦
    假證件+戴口罩 防疫大漏洞／偷渡犯搭澎湖客輪抵台
    2022/03/11 05:30

    假證件+戴口罩 防疫大漏洞／偷渡犯搭澎湖客輪抵台
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播