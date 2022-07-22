彰縣議員帥兒當「雞頭」 繳罰金可免關

葉男年紀輕輕就經營「賣淫產業」。（翻攝自網路）

2022/07/22 13:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣警方去年2月破獲一個賣淫集團，主嫌竟是葉姓縣議員的兒子，人稱「葉少爺」的葉男，年僅28歲的他長相俊俏，原本被看好接班，豈料他無意於政治，堅持走自己的路，他利用電腦專長，打造企業化的「賣淫產業」，被稱為中部地區最大、最年輕也最帥的「雞頭」。

葉男和5名同夥落網後，向警方全盤托出「賣淫產業」經營分工，由他和同案的黃男負責物色10名越籍女子賣淫，再於員林市和彰化市尋找賓館和套房，男客每次交易2000元至3500元，小姐可以從中抽成3.5至5成，6名被告被依違反人口販運及妨害風化等罪嫌起訴，後來以認罪協商的方式換輕判，法官以葉男旗下共有10名賣淫女子，一罪一罰，共10罪，各處有期徒刑6月，共應執行1年7月，黃男則為1年6月。由於葉男、黃男每一罪都未滿7個月，若繳交60個月罰金就免去坐牢。

葉姓議員對於兒子涉案相當自責，他強調自己忙於事業、選民服務，因而疏於對兒子管教，除了對社會大眾感到抱歉外，也會尊重司法判決。他認為兒子可能只是受朋友影響，只負責一小部分，但今天判決出爐，「葉少爺」其實是整個賣淫集團的核心人物。

判決書指出，葉男從2018年至2021年2月夥同黃男等其它5名被告組成集團式的賣淫組織，由葉男承租彰化市及員林市多間賓館、汽車旅館、商旅和大樓套房作為男客性交的場所，並在各大網站投放廣告，交由同夥管理網站後台機房。

判決書說，黃男透過綽號「鳳凰」的越南籍女子，找到10名願意從事賣淫的越籍女子，每次交易價2000至3500元，越女可抽成3.5成至5成。

為了擴大業績，該集團吸收其它被告成立多個Line群組吸客，一筆交易可獲得500元佣金。

據了解，葉男是葉姓議員的獨子，長相俊俏，功課又好，其在電腦程式設計等方面極有天分，家人對他期望甚深，萬萬沒想到國立高工機械科畢業後誤入歧途，「學以致用」打造無人能及的「Sex100小幫手」App，網站後台對每位賣淫妹專頁介紹，除了標明國家、身高、罩杯，也依外貌、態度、身材、技巧等項目，開放嫖客評分，最高可以給5星，評分表的下方則是網路論壇，提供嫖客留言討論。

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