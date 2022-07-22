機車超速30秒被開2張罰單車主批搶錢 警：2次行為

彰化市139線7.7K處的固定式測速照相桿，是彰化縣超速執法排行榜的常勝軍。 （記者湯世名攝）

2022/07/22 12:28

〔記者湯世名／彰化報導〕測速桿同時拍2張超速？1名顏姓男子將機車借給友人，結果友人騎機車在彰化市139線7.7K處被拍2張超速違規，顏男稱2張照片拍攝時間僅相差30秒，就算騎過去再繞回來也不只這些時間，質疑測速桿在同一時間內拍了2張照片，有搶錢之嫌。警方則強調，2張照片間隔40秒，且2張照片中的行車時速差了3公里，明顯是2次行為，警方開單符合規定。

彰化縣警局交通隊副隊長許自強指出，根據兩張超速罰單來看，第1張超速罰單為5月20日下午4點58分37秒所拍攝，當時該輛機車行車時速為53公里，已經違規超速；第2張超速罰單為5月20日下午4點59分17秒所拍攝，當時機車時速為56公里，也是違規超速。

許自強說，這2張罰單所拍攝的時間相隔40秒，並非如車主所說的間隔30秒，此外，第1張罰單時速為53公里，第2張罰單則是56公里，2張罰單時速相差3公里，明顯是2次行為，並非測速桿同一時間拍了2張超速照片，警方開單完全合乎規定。

許自強表示，139線超速違規依道路交通管理處罰條例第40條處1200元以上2400元以下罰鍰，因此這2張罰單合計最少要罰2400元。

男子騎機車在139線7.7K處被拍2張超速違規，車主稱2張照片拍攝時間僅相差30秒，就算騎過去再繞回來也不只這些時間，質疑測速桿在同一時間拍2張照片，有搶錢之嫌。（車主提供）

男子騎機車在139線7.7K處被拍2張超速違規，車主稱2張照片拍攝時間僅相差30秒，就算騎過去再繞回來也不只這些時間，質疑測速桿在同一時間拍2張照片，有搶錢之嫌。（車主提供）

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