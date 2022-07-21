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    首頁　>　彰化縣

    找死！男戴小丑面具開槍鬧警局 竟是希望警察斃了他

    患有重鬱症的張姓男子欲尋死，卻持槍攻擊派出所，彰化地院審理，表示行為令人同情，不過犯罪屬實，仍依違反妨害公務等罪判刑1年3月，但得緩刑3年，盼能以勵自新。（資料照）

    患有重鬱症的張姓男子欲尋死，卻持槍攻擊派出所，彰化地院審理，表示行為令人同情，不過犯罪屬實，仍依違反妨害公務等罪判刑1年3月，但得緩刑3年，盼能以勵自新。（資料照）

    2022/07/21 18:54

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芬園分駐所去年6月遭一名頭戴小丑面具的張姓男子持槍攻擊，警方迅速將他逮捕，張男竟辯稱，「他不想活才朝警局開槍，希望可以引誘警察將他射死」。張男異常尋死舉動引起法官關注，發現他年幼喪母，從小被父家暴等身世，以致成長受疾病影響，還有多次尋短念頭，行為令人同情，不過犯罪屬實，仍依違反妨害公務等罪判刑1年3月，但得緩刑3年，盼能以勵自新。

    判決書指出，張男（25歲）在2021年6月4日凌晨1點半，頭戴著小丑面具，手持改造空氣槍前往芬園分駐所，他走到門前二話不說朝玻璃門上的按鈕開關射擊，值班員警嚇止張男射擊，張男卻把槍抵著自己的頭，表示想死，員警趕緊安撫，張男才把槍放下，但一下又抵住頭，直到其他員警出現才將張男壓制，訊後報請彰化地檢署，依恐嚇、妨害公務等罪起訴。

    張男坦承開槍但否認犯行，他辯稱，故意裝扮怪異戴小丑面具，到派出所射擊只是為了要尋死，因為他認為警察會反擊，而且他是抵住門的按鈕射擊，沒有朝人射擊，他也辯稱，平常有在玩生存遊戲才購槍，事發當天他在精神科藥物量不足下感到恐慌、燥鬱，突然想持槍尋死，所以才前往警所想引誘員警對他開槍。

    張男也說，他年幼喪母，姐姐車禍過世，父親長期飲酒，酒後就對他家暴，發病前1年前發生嚴重車禍，經搶救後救回一命，但常回想車禍場景、感到害怕做惡夢，有時就拿菸燙自己、割腕、開車往山谷衝或服用大量安眠藥等想死念頭。

    彰化地院審理發現，張男於2年前曾前往身心科診所就診，先後診斷有創傷後壓力症、妄想型思覺失調症，事發後，對張男實施精神鑑定，診斷為重鬱症，認為張男當時行為動機為自殺意念，具辨識能力裝彈藥、戴面具、步行至警察局，也明知會遭警方回擊，仍對大門開槍，但未瞄準他人，希望透過外力完成尋短念頭，有相當自我控制能力。

    法官根據精神鑑定報告，張男罹患重鬱症而影響行為動機，但行為時並未因精神疾病，導致降低或喪失辨別事理跟自我控制的能力，故無法依刑法第19條第2項規定減輕其刑，依妨害公務罪判處7月，違反槍砲彈藥刀械管制條例判處1年徒刑，應執行1年3月，併科罰金1萬5千元。

    但法官審酌，張男具悔意，也負責將毀損大門修繕完畢，且事後持續門診、積極治療，認為暫不執行其刑為適當，予以緩刑3年，盼以勵自新，緩刑期間需接受法治教育1場，並交付保護管束。

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