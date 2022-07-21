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    又是139！「死亡彎道」機車慘摔滑行70米 撞進垃圾車底

    男子騎乘普通重機行經139線「死亡彎道」突然失控慘摔，滑行70公尺後整輛車撞進垃圾車底部，消防員將男子包紮後送醫治療。 （消防局提供）

    男子騎乘普通重機行經139線「死亡彎道」突然失控慘摔，滑行70公尺後整輛車撞進垃圾車底部，消防員將男子包紮後送醫治療。 （消防局提供）

    2022/07/21 17:07

    〔記者湯世名／彰化報導〕又是139線！1名21歲男子今天下午騎乘普通重機行經彰化139線「死亡彎道」時，突然失控慘摔，滑行70公尺後整輛車撞進1輛垃圾車底部，男子被重機壓在底下，動彈不得，垃圾車司機趕緊將男子拉出車外，消防局據報派員趕往現場，將男子簡單包紮後送醫治療，所幸多處擦傷意識清醒。事故發生原因與肇事責任仍待警方釐清。

    該名垃圾車司機指出，今天下午3點左右他開車沿139線從彰化市往芬園鄉方向行駛，行經一處彎道時，突然發現對向遠處1輛重機在過彎後摔車，騎士一路滑行往垃圾車衝過來，他雖緊急煞車，重機仍撞進垃圾車底，他趕緊下車查看，發現騎士被自己的重機壓住，立即搬開重機，把男子拉往路邊。由目測來看，懷疑該輛重機當時車速有70公里以上。

    消防局據報派員趕往搶救，進行固定與簡單包紮後送彰化基督教醫院治療，消防局指出，重機騎士胸部、背部及肢體擦傷，意識清醒，所幸無生命危險。

    一名目擊的民眾說，該處為惡名昭彰的「死亡彎道」，摔車事故層出不窮，摔車非死即傷，喜歡競速壓車的騎士應引以為鑑。

    警方派員現場指揮交通，並進行初步勘查，發現重機摔車處到事故點的距離長達70公尺左右，初步懷疑該輛重機車速過快釀禍。事故發生原因與肇事責任還要釐清。

    垃圾車司機說，當時他發現重機騎士過彎摔車，車道上都是掉落的樹葉，因此他懷疑該輛重機是過彎時壓到樹葉而摔車。他平常偶爾會開車走這條139線，以後他再也不走這條路，實在太危險了。

    男子騎乘普通重機行經139線「死亡彎道」突然失控慘摔，滑行70公尺後整輛車撞進垃圾車底部，消防員將男子送醫治療，重機毀損。 （消防局提供）

    男子騎乘普通重機行經139線「死亡彎道」突然失控慘摔，滑行70公尺後整輛車撞進垃圾車底部，消防員將男子送醫治療，重機毀損。 （消防局提供）

    男子騎乘普通重機行經139線「死亡彎道」突然失控慘摔，滑行70公尺後整輛車撞進垃圾車底部，有民眾懷疑是路面樹葉釀禍。 （記者湯世名攝）

    男子騎乘普通重機行經139線「死亡彎道」突然失控慘摔，滑行70公尺後整輛車撞進垃圾車底部，有民眾懷疑是路面樹葉釀禍。 （記者湯世名攝）

    又是139！「死亡彎道」周邊與路面都有相關警示設施，仍有許多機車騎士競速壓車摔車受傷。（記者湯世名攝）

    又是139！「死亡彎道」周邊與路面都有相關警示設施，仍有許多機車騎士競速壓車摔車受傷。（記者湯世名攝）

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