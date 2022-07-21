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    丟丟妹被爆賣磷酸鹽超標蝦仁 高市府稽查水產公司及代工廠

    高雄市衛生局人員到冷凍水產公司和代工廠稽查。（高雄市衛生局提供）

    高雄市衛生局人員到冷凍水產公司和代工廠稽查。（高雄市衛生局提供）

    2022/07/21 17:01

    〔記者許麗娟／高雄報導〕直播主「丟丟妹」被爆販售的蝦仁疑似添加磷酸鹽食品添加物，高雄市衛生局今早（21日）二度前往位於前鎮區的冷凍水產公司稽查，但員工說，蝦仁是委託某代工廠代工的鮮凍草蝦仁，再進一步查訪代工廠，現場已無該批原料及成品，稽查人員將持續追查輸入原料與產品流向，違規添加最高可罰300萬元。

    高雄市衛生局指出，昨天傍晚獲新北市衛生局通知產品來源為前鎮區某冷凍水產公司，即刻派員調查，但現場大門深鎖無人回應，稽查人員聯繫到深夜，同時請警方協尋負責人，仍無法聯繫到案。

    衛生局人員今早再度會同警方稽查，該公司為水產輸入業，員工說，公司目前居家辦公，「丟丟妹」直播平台下單的蝦仁產品是委託某代工廠代工。衛生局人員隨即到代工廠查察，經查，代工產品為鮮凍草蝦仁，製令單未使用磷酸鹽添加物，再查代工原料及出貨數量符合，因現場已無該批原料及成品，將持續釐清輸入原料與產品流向，查察結果及抽驗待相關單位檢驗結果再予公布。

    衛生局說，依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，「磷酸鹽作為食品添加物，依規定不得添加於生鮮水產品」，倘發現業者違反將依食品安全衛生管理法第18條第1項規定，依同法第47條處最高處新台幣300萬元罰鍰。

    高雄市衛生局人員到冷凍水產公司和代工廠稽查。（高雄市衛生局提供）

    高雄市衛生局人員到冷凍水產公司和代工廠稽查。（高雄市衛生局提供）

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