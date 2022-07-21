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    首頁　>　彰化縣

    萬物齊漲 稻農靠「直播」變「省錢一哥」

    直播機播種，看不見秧苗。右下為稻種披覆鐵離子。（記者顏宏駿攝）

    直播機播種，看不見秧苗。右下為稻種披覆鐵離子。（記者顏宏駿攝）

    2022/07/21 14:07

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕萬物齊漲，稻農樂當「省錢一哥」，省錢的標的指向「秧苗」！以往傳統播種稻農都向秧苗場購買「苗盤」插秧，但受到人工上漲影響，苗盤近5年價格，從每盤36元，飆漲到40元，迫使稻農使用「直播法」，也就是取用自家的稻子作稻種，經披覆後用「直播機」在田間栽培，每甲地可省下約7600元。

    目前彰化縣進入二期稻作播種插秧期，許多稻農選擇「直播」，他們稻田最大的特色就是剛播種時看不見秧苗，因為插進田裡的是稻種而非秧苗，等於把秧苗場的作業省下來，稻粒直接在田間發芽。

    20多年前台灣就有業者在推廣直播或灑播，但因為技術不純熟，田間的稻粒被鳥兒吃掉大半，現在從日本引進「鐵離子披覆」，鐵離子包覆稻粒不僅成「保護色」，更能有效催芽。

    今天在溪州鄉有一場民間自辦的直播觀摩會，一名稻農說，明明這可以省工、省時、省錢，但有關單位卻不積極推廣，因為一旦直播普及，可能衝擊育苗場和插秧機的生計。

    負責示範直播技術的首立公司工程師汪吉成說，直播栽培必須有平整的稻田，因為稻田凹凸不平易形成積水過深，形成稻粒缺氧，不易發芽。

    他說，一分地約使用5公斤的稻種，披覆的工錢加資材約440元，直播機的費用與插秧機一樣，與傳統插秧栽培相較，每甲地（10分）可省約7600元。

    他表示，目前越來越多農民採用無人機直播，但無人機直播的缺點是直播前要向有關單位申請空中作業，其次，無人機直播像「灑播」，將來雜草長出來，沒有間隔、間隙，除草不易，他們用的直播機，間距整齊，與插秧機一樣。

    現場農民葉豐端說，他一期稻作採用無人機直播，除草確實是大問題，但直播對他來說，最大的好處除了省工、省錢外，自己可以保留「強勢稻種」，多年育種下來，可以發展出自己獨有的「特色米」。

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