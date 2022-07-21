民進黨「彰化隊」團結作戰！ 花壇鄉選區8強合體看板氣勢好旺
2022/07/21 17:06
〔記者張聰秋／花壇報導〕離年底5合1選舉不到4個月了，民進黨縣長參選人黃秀芳母雞帶小雞宣告「彰化隊」成軍，基層快速整隊，各地重要路口開始矗立參選人合體的選舉看板，增加曝光。喊出「正義翻轉新花壇」的花壇鄉長參選人葉繼元，與總統蔡英文、黃秀芳還有同一選區6位縣議員參選人，同框選舉看板高掛在花壇鬧區，好多民眾被醒目的看板的驚豔到，有人力挺「辣台妹」蔡英文到底，喊出「8席全上」。
花壇鄉選區，除了縣長和鄉長改選外，還有縣議員第一選區 （彰化、花壇、芬園）、鄉鎮市民代表和村長改選，以及全台都有的18歲公民權的公民複決同意與不同意的公投，有選舉權者每人各有5張選票加1張公投票。
花壇鄉長和縣議員加上縣長參選人有8人，其中，6位縣議員參選人唯一女性許雅琳，現任爭取連任李成濟、莊陞漢，以及新人辜皇譯、黃柏瑜、楊子賢。
葉繼元說，彰化隊目標一致，就是團結勝選贏回彰化，彰化隊長黃秀芳就定位後，喊出「讓下一代比我們更好」的參選目標，基層小雞也全部動起來，他已連續幾個禮拜利用上下班交通尖峰時段，與第一選區縣議員參選人，合體站在花壇路口向鄉親們請安問好。
民眾經過黃昏市場學前路口，看到那麼多的參選人一起現身路口，行動展現團結氣勢，順口喊了句「8席全上」鼓舞士氣。
葉繼元強調後續還會有聯合競選的文宣，會配合中央黨部「顧家鄉拚未來」的主軸推出文宣，「顧家鄉」代表把鄉親、土地優先擺在第1位的執政理念，「拚未來」堅持改革要讓台灣好還要更好。