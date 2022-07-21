民進黨「彰化隊」團結作戰！ 花壇鄉選區8強合體看板氣勢好旺

民進黨花壇鄉長參選人葉繼元，與總統蔡英文、縣長參選人黃秀芳，以及第一選區7位民進黨提名的縣議員參選人，同框選舉看板高掛花壇鬧區。（記者張聰秋攝）

2022/07/21 17:06

〔記者張聰秋／花壇報導〕離年底5合1選舉不到4個月了，民進黨縣長參選人黃秀芳母雞帶小雞宣告「彰化隊」成軍，基層快速整隊，各地重要路口開始矗立參選人合體的選舉看板，增加曝光。喊出「正義翻轉新花壇」的花壇鄉長參選人葉繼元，與總統蔡英文、黃秀芳還有同一選區6位縣議員參選人，同框選舉看板高掛在花壇鬧區，好多民眾被醒目的看板的驚豔到，有人力挺「辣台妹」蔡英文到底，喊出「8席全上」。

花壇鄉選區，除了縣長和鄉長改選外，還有縣議員第一選區 （彰化、花壇、芬園）、鄉鎮市民代表和村長改選，以及全台都有的18歲公民權的公民複決同意與不同意的公投，有選舉權者每人各有5張選票加1張公投票。

花壇鄉長和縣議員加上縣長參選人有8人，其中，6位縣議員參選人唯一女性許雅琳，現任爭取連任李成濟、莊陞漢，以及新人辜皇譯、黃柏瑜、楊子賢。

葉繼元說，彰化隊目標一致，就是團結勝選贏回彰化，彰化隊長黃秀芳就定位後，喊出「讓下一代比我們更好」的參選目標，基層小雞也全部動起來，他已連續幾個禮拜利用上下班交通尖峰時段，與第一選區縣議員參選人，合體站在花壇路口向鄉親們請安問好。

民眾經過黃昏市場學前路口，看到那麼多的參選人一起現身路口，行動展現團結氣勢，順口喊了句「8席全上」鼓舞士氣。

葉繼元強調後續還會有聯合競選的文宣，會配合中央黨部「顧家鄉拚未來」的主軸推出文宣，「顧家鄉」代表把鄉親、土地優先擺在第1位的執政理念，「拚未來」堅持改革要讓台灣好還要更好。

民眾路過花壇鄉黃昏市場學前路口，看到合體看板，順口說了一句「八仙過海」8席全上，鼓舞參選人合體路口拜票的士氣。（記者張聰秋攝）

花壇鄉長參選人葉繼元（中）連續幾個禮拜的上下班交通尖峰時段，與第一選區縣議員參選人，大家合體現身一起站在花壇路口向鄉親們請安問好。（記者張聰秋攝）

民進黨花壇鄉長和縣議員參選人大家一起合體，站在路口拜票，展開民進黨團結打選戰的氣勢。（記者張聰秋攝）

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