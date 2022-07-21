藍營分裂？張東正自曝參選彰化市長機率高達5成

國民黨已提名黃玉芬競選彰化市長，不過張東正自曝投入參選市長的機率，從原本只有5%提高到5成。 （翻攝張東正臉書）

2022/07/21 12:45

〔記者湯世名／彰化報導〕下屆彰化市長選戰，國民黨已提名「女王蜂」黃玉芬挑戰競選連任的市長林世賢，形成綠藍對決，不過地方盛傳，與黃玉芬在黨內初選中落敗的張東正極可能投入選戰。張東正證實指出，在各界勸進聲與自己評估後，投入參選市長的機率，已從原本只有5%提高到5成，若決定參選就會脫黨，因此不會有黨紀處分的問題。藍營是否會分裂備受矚目。

針對張東正自曝有5成機率參選，國民彰化市黨部表示，希望張東正能顧全大局，以國民黨勝選與彰化市民福祉為優先考量，不過若張仍執意參選到底，就將會進行黨紀處分。

彰化市長林世賢則表示，張東正是一位正直、優秀的民代，是否脫黨參選是其個人決定不與置評，不過從其看板、海報數量來看，其參選機率應有6成，他尊重張東正的決定，大家來一場君子之爭。

國民黨彰化市長參選人黃玉芬則認為，若張執意要參選，當初就不用辦初選；當初她原就擔心辦初選絕對會傷和氣，因此曾考量是否乾脆黨來徵召，不過最近地方的氛圍是，另有一名劉坤鱧也宣布投入選戰，其最可能搶到綠營的票，因此若張參選，屆時將呈現4人局面，對她的影響將大幅降低。分裂一定會影響選情，希望支持者能更加團結。

除了民、國兩黨彰化市長參選人，日前宣布以無黨籍身分投入市長選戰的劉坤鱧也加入戰局，其是否足以左右選情，或成為決定性的關鍵少數，影響整體選戰，甚至成功突圍，仍待進一步觀察。

上月國民黨下屆彰化市長黨內初選民調結果，由黃玉芬以51.64%，險勝彰化縣議會機要秘書張東正的48.36%，代表藍營挑戰競選連任的民進黨彰化市長林世賢，當時地方即盛傳藍營恐出現分裂，若張東正脫黨參選，又將是「原班人馬」再戰，不同的是，上回黃玉芬是以無黨籍身分參選，張東正代表國民黨出戰，這回若張真的以無黨籍身分參選，2人將呈現腳色互換。

張東正則自曝，本屆選舉他以319票輸給林世賢，他永遠會記得，這段時間地方有不少人勸進，他自己經過評估後，參選下屆市長機率已從原本僅5%，攀升到5成之多，不過他仍持續評估中。

2018年民進黨林世賢、國民黨張東正、無黨籍黃玉芬「三腳督」，各自都獲得逾3成選民支持，最終由林世賢以4萬3085票，險勝國民黨張東正的4萬2766票，票數差距僅有319票；無政黨奧援的黃玉芬則獲得3萬7006票，堪稱雖敗猶榮。

彰化市長林世賢競選連任，有來自國民黨與無黨籍參選人的挑戰。 （林世賢提供）

國民黨已提名黃玉芬競選彰化市長，不過恐將面臨張東正投入市長選舉藍營分裂的挑戰。 （翻攝黃玉芬臉書）

日前宣布以無黨籍身分投入彰化市長選戰的劉坤鱧，備受地方矚目。 （翻攝劉坤鱧臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法