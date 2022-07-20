伸港「間仔嬤」廟旁百年老榕生病 專家︰先打掉花台施肥

彰化「間仔嬤」廟旁百年老榕樹，如今只剩一半綠意，一半都枯了。（民眾提供）

2022/07/20 21:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣有棵跨越3鄉鎮的百年老榕樹生病了！伸港鄉泉州村「間仔嬤」廟旁有棵百年老榕樹，原本綠葉茂密，近來卻是乾枯一半，讓居民心好急；中興大學農推中心專家今天到場診斷，確認榕樹生長不良，情況告急，建議先打掉花台與施肥，讓老榕快快好起來。

縣議員賴清美表示，這顆老榕樹頗具知名度，因為剛好長在伸港鄉泉州村，與線西鄉德興村、和美鎮好修里等3鄉鎮的交界處，她接獲泉州村長周慶郎陳情，指稱老榕往年都是四季都是綠意盎然，最近卻是怪怪的，整棵樹有一半是乾枯的，連片葉子也沒有；另一半就如常長出綠葉，讓路過民眾都很憂心，擔心老樹生病了。

縣府農業處找來中興大學農推中心植物病理博士顏志恒到場為老樹做健康檢查，顏志恒表示，老樹生長情況不良，超過半數的葉片乾枯，因為底部的水泥花台，讓根系都無法伸展，加上部分樹幹曾經鋸過又未經妥善處理，造成裡頭有腐爛空心情況，建議打掉花台，對老樹施肥，加裝通氣管或支撐架讓老樹恢復生氣。

賴清美說，由於這棵老樹並非是縣府列管珍貴老樹，必須由民間自行照料，而「間仔嬤」廟有管委會，管委會將開會討論後續如何處理，也會擲筊取得同意。

彰化縣議員賴清美（圖左二）接獲陳情「間仔嬤」廟旁百年老榕樹生病了，縣府安排中興大學植病專家顏志恒（圖右二）來為老樹健康檢查。（記者劉曉欣翻攝）

「間仔嬤」廟旁百年老榕樹生病了，專家建議首要就是打掉花台。（記者劉曉欣翻攝）

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