天空「白帶魚」游過！中部奇雲奇景 「氣象先生」幫科普

鹿港民宿業者丁世聰在中部所住的大樓，拍下黃昏所見的天邊「白帶魚」雲。（丁世聰提供）

2022/07/20 20:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太夢幻！中部今天傍晚天空有「白帶魚」現身！民宿業者丁世聰在自家大樓看到黑白雲在天間悠遊交錯，就像優雅的白帶魚在天空漂游。《台灣天氣搶先報》版主呂權恩說，今天下午部分地區有下雨，積雲出現擴散，層積雲在太陽不同角度照射下，成為民眾眼中的「白帶魚」奇景。

丁世聰說，他很喜歡拍照，連日來都會下點小雨，今天的雲況多變，天空氣氛詭譎，他自然而然多看了幾眼，傍晚6點半往屋外一看，映入眼簾的竟如同一幅寫意水墨畫，在太陽西下之際，黑白雲層遠近堆疊，太陽的餘光照進黑白雲間，讓他雙眼一亮，就像是在黃昏天空看到一條「白帶魚」游過天邊！

丁世聰說，剛好是晚餐時分，他拍照上傳臉書後，有網友認為比較像秋刀魚；有人則說「老闆，來兩條」；還有人說這是文青雲。想像力就是超能力，讓黃昏群舞的黑白雲瞬間幻化成「白帶魚」游過去。

呂權恩說，白雲隨著陽光照射角度而變化成各種顏色，如果今天是搭飛機在高空，往下一看就會全是白雲，因為全部雲朵都能照到陽光；其他時候，就會隨著所站的地點，隨著陽光的變化與照射、觀看角度，可能會看到陽光全部都照不到的烏雲，或是他日前散步所拍下的粉紅雲。

呂權恩指出，也因此，看到黑雲不代表就是會下雨，也可能是自己嚇自己，因為白雲只是純粹沒有被陽光照射到的關係；今天民眾所拍的「白帶魚」雲，就是因為積雲擴散，成為結構比較鬆散的層積雲，看起來就是比較薄的積雲，堆疊的層積雲加上陽光照射與觀看角度，才能巧妙成為「白帶魚」奇景。

鹿港民宿業者丁世聰在中部所住的大樓，拍下黃昏所見的天邊「白帶魚」雲。（丁世聰提供）

呂權恩日前散步也拍下天邊大片的粉紅雲。（呂權恩提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法