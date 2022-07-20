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    首頁　>　彰化縣

    陳吉仲關心也嘸效！ 「作文狀元」一心務農 無夜班車可搭棄學

    農委會輔導處長陳俊言（左2）到竹塘鄉農會「勸學」，仍無法說動詹豐守（右2）。（竹塘農會提供）

    農委會輔導處長陳俊言（左2）到竹塘鄉農會「勸學」，仍無法說動詹豐守（右2）。（竹塘農會提供）

    2022/07/20 18:23

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘國中畢業生詹豐守作文拿到滿級，其它科目皆不及格，但他一心一意只想務農，不願升學，一度引發農委會主委陳吉仲的關心。學校和農會極力輔導他繼續升學，無奈他住在偏鄉竹塘，想住在家裡務農兼升學，只能到30公里外的國立員林農工進修，但員林往竹塘的班車在晚上8點就收班，交通問題無法解決，詹豐守決定放棄升學。

    一心只想務農卻不願升學的詹豐守，他的決定引發外界的熱議，但從畢業以後他就十分篤定，家人也尊重，學校也很清楚他的志向，會考作文滿級分，引來各界的關心和媒體報導，一度造成他的壓力。

    戴上「作文狀元」的光環，詹豐守沒有絲毫的雀躍，陳吉仲上個月居隔期間派農委會輔導處長陳俊言到竹塘鄉農會「勸學」，仍無法說動詹豐守。

    竹塘國中校長黃仲平說，農會和學校都曾努力過，但最終還是要尊重孩子的決定。詹豐守把「務農」擺第一，因此只能讀夜校，而彰化縣較接近他興趣的只有國立員林農工的進修部，「這是他唯一的選擇」。

    黃仲平表示，員林距離竹塘車程超過一個鐘頭，最要命的是末班車在8點就收班，學校9點才下課，詹豐守毫不猶豫就打消升學的念頭。

    他說，詹豐守最難得的是「對務農的堅持」，他只是因為「作文滿分」被看見，在人生這條道路，他有自己的堅持，也許務農1、2年後，他就發現自己的不足，想要挖掘土壤、肥料、作物、有機的專業知識，行行出狀元，最重要的是讀自己喜歡的，做自己想做的。

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