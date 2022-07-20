玩象棋翻臉開槍 彰警攻堅逮人查獲槍彈刀

社頭鄉百姓公廟發生一起槍擊案後，警方根據「天眼防衛網」監視器，循線攻堅將嫌犯拘提到案，起出改造手槍1支、子彈4顆及武士刀1把。（警方提供）

2022/07/20 17:18

〔記者湯世名／彰化報導〕劉姓男子日前在彰化縣社頭鄉百姓公廟前與友人玩象棋時，誤觸同桌牌友的棋子，遭友人揶揄嘲諷，劉男竟惱羞成怒開槍傷人，警方據報調閱「天眼防衛網」監視器，3日內將劉男拘提到案，起出改造手槍1支、子彈4顆及武士刀1把，全案依槍砲等罪嫌移送偵辦。

彰化縣警局今天在今年上半年治安成果發表會中，展示該起槍擊案等多項重大破獲刑案，成果亮麗豐碩，有效淨化選前治安。縣長王惠美肯定這半年來縣警局長吳坤旭帶領警方對治安工作辛勞付出，今天親赴縣警局頒獎給有功人員，同時也感謝員林分局村上派出所員警日前晚間開道護送確診幼童就醫，以同理心為民服務，成為聞聲救苦的活菩薩。

彰化縣警局今年上半年執行4大治安重點工作，分別檢肅各式非法槍械共26支、子彈541顆，查緝毒品犯罪共1013件1002人及查獲5.9公斤毒品，查獲詐欺集團27件166人、提款車手27人、查扣不法所得4322萬餘元，臨櫃攔阻民眾遭詐騙共481件，攔阻金額達2億6691萬餘元，檢肅黑道幫派6件90人到案。

彰化縣警局6月20日至7月1日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，總計查獲機房1件1人、集團7件47人、假網拍1件1人，查扣不法所得205萬餘元；其中刑警大隊偵三隊查獲梁姓男子等5人趁疫情期間，偽造隔離通知書並蓋上私自僞刻的彰化縣衛生局防疫專用章，向2間保險公司詐領42萬元得手。

另刑警大隊偵四隊破獲林姓嫌犯等9人假投資詐欺集團，犯嫌利用網路通訊軟體LINE謊稱投資股票教學，取得被害人信任，並慫恿被害人下載假投資平台APP，投資比特幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠，直到被害人要大額提領獲利時，再以各種理由要被害人繼續匯款才能將獲利贖回，目前已知有23人被害，財損達7516萬餘元，正持續擴大追查中。

吳坤旭呼籲，民眾應注意網路安全，不輕易聽信網路資訊，同時多多利用與家人團聚的時間，從言談中向家中長者多加宣達反詐騙相關資訊，並提醒若遇到疑似詐騙情事，應詳加思考並謹慎判斷，或撥打「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

劉男在社頭鄉百姓公廟前與友人玩象棋時，誤觸同桌牌友的棋子，遭友人揶揄嘲諷，劉男竟惱羞成怒開槍傷人 。 （警方提供）

劉男在社頭鄉百姓公廟前與友人玩象棋時，竟開槍傷人，警方循線將劉男拘提到案，起出改造手槍1支、子彈4顆。 （警方提供）

彰化縣警局今天治安成果發表會中，展示多起槍擊案等重大破獲刑案，縣長王惠美（右2）肯定縣警局長吳坤旭（右1）帶領警方對治安工作辛勞付出。（記者湯世名攝）

劉男在社頭鄉百姓公廟前與友人玩象棋時，竟惱羞成怒開槍傷人，警方循線將他拘提到案，起出改造手槍1支、子彈4顆及武士刀1把。（記者湯世名攝）

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