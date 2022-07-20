斗內、借錢差很大！ 「青蚵仔嫂」挨直播主告毀謗改判無罪

彰化地方法院。（記者顏宏駿攝）

2022/07/20 15:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年38歲的廖男在臉書成立「龍騰四海企業社」網頁，自己當起直播主賣古玩、藝品，2019年2月稱，太太跟他離婚，還捲款潛逃，害得他沒錢過活，一名女粉絲匯款「借」給他3萬元卻遲遲未還錢，另一名黃姓女網友看不下去，到臉書留言大罵廖男，藉離婚為由，四處向女粉絲借錢不還、逃漏稅，廖男自認女粉絲「斗內」給他，憤而對黃女提告，一審黃女被判拘役40天，但黃女上訴到二審，彰化地院調來女粉絲當證人說，她是「借」錢給廖男，法官改判黃女無罪。

此事當時在彰化臉書社群炒得沸沸揚揚，被告的是人稱「青蚵仔嫂」的黃女，告人的則是直播主廖男，他在臉書直播時聲稱，太太已經跟他離婚，現在他連生活都有問題，只能借錢過日子。

一名俞姓女粉絲同情廖男的遭遇，「借」給他3萬元，結果一直到年底廖男仍未還錢，「青蚵仔嫂」得知此事，到「龍騰四海企業社」臉書專頁留言說，「騙大家跟老婆離婚，老婆捲款潛逃，自己沒錢過生活，根本沒這回事！你跟多少人借錢，快還錢給她們」。

黃女向法官說，她留言是提醒網友不要受騙上當，告訴人是直播主，屬於公眾人物，行為是可受公評。

廖男說，黃女是「網軍」，故意詆毀他的名譽，女粉絲匯給他3萬元，其中4千元是購買藝品，其餘都是「斗內」資助他，這不用還。

但女粉絲作證時說，她是因為同情廖男離婚的遭遇才「借」錢給他，她沒有要買藝品，只希望廖男還錢來。

法官認為，黃女所言均為「客觀事實」，並無實質的惡意，因此撤銷原判決，改判無罪。

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