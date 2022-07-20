扇形車庫慶百年 蒸汽火車「國王」鐵道旅遊 5分鐘完售

扇庫百年暨鐵道觀光系列活動安排兩梯次蒸汽火車鐵道遊程，由DT668「國王號」蒸汽火車頭牽引火車搭載200多名遊客由彰化站到二水站。 （參山國家風景區管理處提供）

2022/07/20 13:12

〔記者湯世名／彰化報導〕交通部觀光局參山國家風景區管理處配合「扇庫百年暨鐵道觀光系列活動」，將於8月13日及11月5日安排兩梯次蒸汽火車鐵道遊程，由DT668「國王號」蒸汽火車頭牽引火車搭載200多名遊客由彰化站到二水站，重現百年前蒸汽火車行駛縱貫鐵路場景。8月13日遊程今天上午10點在網路開賣，不到5分鐘即告完售。參山處表示，成功訂購者須於指定時間內匯款，未完成視同放棄。缺額將於7月22日上午10點於粉絲團公告進行第2次網路報名，今天沒有買到票的民眾還有機會搶到候補名額。

參山處長曹忠猷指出，蒸汽火車遊程公告後接到許多民眾洽詢電話，顯示軌道旅遊很受歡迎，以後可以多安排。這次沒有買到票的民眾可以把握候補的機會，另外11月5日的梯次會盡快公告售票時間。

這次搭乘的是DT668蒸汽火車頭，連接DR3000自強號車廂，車廂中有開啟冷氣及配合車廂數配有洗手間，總座位數為260個位置。首梯次蒸汽列車將於8月13日由彰化火車站出發，行駛到終點站二水火車站，中途停靠花壇、員林、社頭、田中，每站皆停留5分鐘，提供民眾拍照打卡。二歲以上（含）皆為佔位，費用每位899元，含座位、保險、伴手禮。2歲以下嬰兒，不占位，收取保險費與服務費，每位200元。

沒有搶到蒸汽火車票的民眾，可以參考結合彰化沿途鄉鎮的觀光景點推出的7條不同特色團體遊程，包括「扇步小旅行」、「輕裝漫遊半線趣」等到扇庫、八卦山大佛、溪湖糖廠、松柏嶺茶館等1日遊，或是到王功漁港、鹿港老街、芳苑牛車探蚵等「戀戀山海微輕旅」2日遊，各別在高鐵及彰化火車站集合出發，內容涵蓋鐵道文化、歷史文武、生態、美食及DIY等豐富行程，是暑假期間短日旅遊不錯的選擇。鐵道遊程報名網址（http://www.twleya.com.tw/2022changhualy/index.html），相關資訊可洽參山處網站及趣遊參山粉絲專頁（https://www.facebook.com/118846391469552/posts/pfbid037Ffgdbxxo6EMBGEcbJde5eZjoix9v4qfveG7Y7x5rwrFfq8v8jNQiTXUcrRTFqBWl/）。

扇庫百年暨鐵道觀光系列活動安排蒸汽火車鐵道遊程，由DT668「國王號」蒸汽火車頭牽引火車搭載遊客由彰化站到二水站，重現百年前蒸汽火車行駛縱貫鐵路場景。 （參山國家風景區管理處提供）

扇庫百年暨鐵道觀光系列活動安排兩梯次蒸汽火車鐵道遊程，由DT668「國王號」蒸汽火車頭牽引火車搭載200多名遊客由彰化站到二水站。 （參山國家風景區管理處提供）

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