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    首頁　>　彰化縣

    駁汽電廠展延迫停工被判賠台化4.7億 環團挺彰縣府上訴

    要健康婆婆媽媽團成員張淑芬（圖中）強調，台化吃人夠夠，彰化人一毛都不給。（記者劉曉欣攝）

    要健康婆婆媽媽團成員張淑芬（圖中）強調，台化吃人夠夠，彰化人一毛都不給。（記者劉曉欣攝）

    2022/07/20 13:08

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對彰化縣政府因為駁回台灣化學纖維公司（簡稱台化）彰化廠汽電廠展延，致使工廠被迫停工，彰化地院判決縣府應賠台化4.7億；環團今天站出來力挺縣府上訴到底，認為台化「吃人夠夠」，彰化人一毛錢都不給台化！

    要健康婆婆媽媽團成員張淑芬表示，縣長王惠美是媽媽，她也是媽媽，身為媽媽最關心小孩的健康，她家中有過敏的小孩，最能感受到台化彰化廠停工後，小孩的過敏大有改善，因為台化就在彰化市區，在21世紀的台灣，豈有燃媒電廠設在市區的道理。

    張淑芬強調，台化「吃人夠夠」，尤其是「吃彰化人夠夠」，應該是要賠彰化人的健康才對，還給彰化人乾淨的肺才對，竟然要彰化人付錢給台化，這太不合理，因此，全民支持縣府上訴，讓台化彰化廠不只是停工，還要遷走，彰化人一毛錢都不給台化！

    彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，台化針對彰化廠停工竟然要求國賠，彰化人應該抵制台化產品，發動捐歀支持縣府上訴！

    縣議員吳韋達強調，民眾都很擔心台化彰化廠會再度復工，因為根據資料顯示，台化彰化廠以前光是燃煤發電每年獲利就有10億元，對居民的健康造成很大的影響。

    縣議員參選人楊子賢指出，支持縣府上訴，因為台化彰化廠在停工前的本業利潤已連年下滑，實質上已成為「市中心的燃煤電廠」，台化的獲利是用人民的健康為代價。

    對於環團力挺縣府上訴，彰化縣環保局副局長林孟弘表示，將等收到判決後，再研議上訴。

    台化彰化廠汽電共生設備3座鍋爐，其操作許可證在2016年9月間到期，台化在期限截止前申請展延，遭彰化縣環保局以燃燒不符標準為由，退回台化的展延申請，台化對此提出訴願，獲得環保署駁回彰縣府行政處分的裁定；但縣府此後再度駁回台化展延申請，台化又提出訴願，環保署再撤銷縣府處分，但台化仍然無法開工，導致關廠，造成900多名員工失業，營利也遭受損失，台化因此提告要求國賠，如今彰化地院判決縣府應賠台化4.7億，全案仍可上訴。

    環團站出來力挺彰化縣政府上訴到底，不要讓台化繼續欺負彰化人，還給彰化人乾淨的肺。（記者劉曉欣攝）

    環團站出來力挺彰化縣政府上訴到底，不要讓台化繼續欺負彰化人，還給彰化人乾淨的肺。（記者劉曉欣攝）

    要健康婆婆媽媽團成員張淑芬（圖中）強調，台化吃人夠夠，彰化人一毛都不給。（記者劉曉欣攝）

    要健康婆婆媽媽團成員張淑芬（圖中）強調，台化吃人夠夠，彰化人一毛都不給。（記者劉曉欣攝）

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