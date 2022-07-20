保四勇警石門水庫跳水救人嘉獎升級！ 改記功還有署長獎金

保四總隊第三大隊第三中隊警員陳祐嘉（紅衣者）跳入石門水庫湖裡，與其他遊客合力救出1名民眾，獲記功與頒獎，為保四歷來頭一人。 （資料照）

2022/07/20 12:35

〔記者湯世名／彰化報導〕破天荒！保四總隊第三大隊第三中隊警員陳祐嘉休假到石門水庫遊玩，突有1輛轎車疾駛衝入湖中，不斷往下沉，陳員見狀立即跳入水裡，與其他遊客合力扳開車門，陳員把駕駛拉出車外救上岸，從鬼門關救回一命，保四隊部原記嘉獎1支，經本報報導，總隊長邱文亮得知立即將嘉獎改為記功，警政署駐區督察陳建臻今天也代表署長黃明昭前來頒發獎金，總隊幹部驚喜直呼「此為保四歷來頭一遭，堪稱實至名歸」。

23歲的陳祐嘉日前休假與同樣身為警務人員的父親一家人及同事們到石門水庫遊玩，正當一行人走在碼頭附近時，突然有1名駕駛開著轎車筆直往湖中衝去，意圖尋短，只見整輛車衝入湖水中並逐漸下沉，陳員見狀也顧不得還在休假中，不加思索就跳入水裡，並試圖破窗救人，最終與其他遊客合力扳開車門，陳員把駕駛拉出車外並抱住身體，控制駕駛並給予安慰後救上岸，由於駕駛仍情緒激動，最後把駕駛交給獲報趕來的保七總隊第二大隊第一中隊警員保護管束，避免其再次尋短，駕駛的家屬對於陳員跳下水救人的熱心之舉頻頻道謝。

陳員義舉經保四隊部人員閒談之中傳開，隊部原僅擬記嘉獎1支，但經本報報導，保四總隊長邱文亮獲知此事，立即決定將嘉獎改為記功，保四警務人員獲悉後大為振奮。

警政署駐區督察陳建臻今天也代表署長黃明昭蒞臨保四總隊頒發獎金給陳祐嘉，讚許陳員表現相當優異，為所有警務人員做了最好的示範。

保四總隊幹部指出，保四是對內單位，除支援外勤外，少有機會能為民服務，更遑論記功獎勵，這次大家原本以為嘉獎1支已經很不錯了，沒想到長官從優敘獎，不僅陳員獲記功1支，警政署駐區督察甚至還來頒獎，堪稱保四歷來頭一遭，給予同仁莫大的鼓勵，值得效法學習。

保四總隊第三大隊第三中隊警員陳祐嘉（右）跳入石門水庫湖裡救出1名民眾獲記功，署駐區督察陳建臻（左）今代表署長頒獎金，堪稱保四歷來頭一人。 （保四總隊提供）

保四總隊第三大隊第三中隊警員陳祐嘉跳入石門水庫湖裡救出1名民眾獲記功，署駐區督察陳建臻今代表署長黃明昭頒獎金，堪稱保四歷來頭一人。 （保四總隊提供）

保四總隊第三大隊第三中隊警員陳祐嘉跳入石門水庫湖裡救出1名民眾獲記功，今天還獲駐區督察代表署長頒獎金，堪稱保四歷來頭一人。 （記者湯世名攝）

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