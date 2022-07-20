吳音寧在民進黨彰化縣長人選確定後 努力做這件事

吳音寧積極籌辦「護水10年，江湖稻義」活動。（照片由「溪州尚水」團隊提供）

2022/07/20 12:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾被點名代表民進黨參選彰化縣長的前北農總經理吳音寧，在黨中央確定由立委黃秀芳出征後，她積極籌畫「護水10年，割稻起義」行動，她與昔日參與「反中科搶水運動」夥伴們，本週六、日將在溪州純園舉行紀念活動，希望傳承土地正義、守護水圳的理念，活動當天，昔日護水老農將述說「當年的起義」，透過玩黑泥、農村市集、音樂表演展現獨特的「黑泥文化」。

10年前中科四期落腳二林，馬政府為解決園區工業用水問題，斥資22億元在莿仔埤圳展開取用農業水源工程，工程從中游往上游開挖，來到溪州鄉時，當時的溪州鄉公所秘書吳音寧率領在地農民以肉身擋怪手前進，展開「反中科搶水運動」歷經99天的抗爭，成功阻止這項取水計畫，南彰化的農業得以永續發展。

吳音寧與夥伴們有感於護水成功屆滿10年，昔日的護水老農逐漸凋零，土地正義、守護農水的使命要傳承下去，因此舉辦「護水十年，江湖稻義」黑泥季紀念活動。

吳音寧說，濁水溪流到彰化平原，展現多元的風貌，含砂量高的「黑泥」孕育出特有的農產，要是當年政府拿莿仔埤圳的農水，去發展高耗水的工業，可能彰化農業漸漸走向枯竭，好在農民堅定的抗爭，讓馬政府急踩煞車，如今讓青年農民有機會返鄉靠農業安身立命，近幾年也因為有「黑泥」的概念，縣內在二水鄉誕生「黑泥拔河賽」、溪州鄉有「提拔泥，芭樂產業活動」、二林有「水田打排球、滑水等運動」，黑泥讓彰化農業有無限可能。

她說，撫今追昔，大家必須了解，土地和水是農業的命脈，但執政者往往短視近利，肆意取用農地、農水做工商業發展和土地開發，即使10年過去，台灣的農業仍面臨嚴峻的挑戰，「未來並非萬里無雲」，也因此護水和土地正義的精神必須被凸顯出來。

她說，當年馬政府執政，極力向中國和大財團靠攏，才有一連串傷害農民的事件，逼得農民必須走上街頭「起義」。10年很快就過去，許多護水和土地正義的理念必須傳承下去，如果年輕人都不了解那一段農民護水的歷史，極有可能，在資源有限的情況下，「利益開發團體」利用各種方式犧牲農民、農水、農地。

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