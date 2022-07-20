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    首頁　>　彰化縣

    喬友大火釀消防員殉職與住客傷亡 監院糾正彰化縣政府

    針對喬友大樓惡火致消防員殉職及人民傷亡重大憾事，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力等情，監委葉大華（右）、浦忠成（左）今日在監院召開記者會對外說明調查結果。（記者吳書緯攝）

    針對喬友大樓惡火致消防員殉職及人民傷亡重大憾事，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力等情，監委葉大華（右）、浦忠成（左）今日在監院召開記者會對外說明調查結果。（記者吳書緯攝）

    2022/07/20 12:07

    〔記者吳書緯／台北報導〕彰化喬友大樓去年發生大火，最終釀成4死22傷慘劇，消防員陳志帆不幸殉職；針對跨機關協調不周及監督不力等情況，監院昨通過糾正彰化縣政府。監委浦忠成今指出，一系列致命因素導致喬友大火，各機關、喬友大樓內的旅館經營者，平常有無做好準備、依據法規做勾稽複查等，遇到大火都「全部打成原形」，此案也延伸對消防體系的檢討。

    針對喬友大樓惡火致消防員殉職及人民傷亡重大憾事，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力等情，葉大華、浦忠成昨於監察院內政及族群委員會提案糾正並經通過，於今日在監院召開記者會對外說明調查結果。

    葉大華表示，喬友大樓火勢快速蔓延擴大導致消防員殉職及人員傷亡，肇因大樓防火避難設施未完善、防火門開啟、閒置空間管理不當、內部存放易燃物質，導致火勢成長時，安全梯遭火煙吞噬形成「煙囪效應」，阻斷消防人員救災及民眾逃生路徑。

    葉大華直指，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力，彰化縣府建設處、城觀處未善盡監督權責，橫向溝通與勾稽欠缺，「防火避難設施處於失能狀況」，也導致建築物現況與原核准圖說不一，竟然通過變更使用及登記使用，也導致消防局在火災時未能及時獲取建築相關資訊。

    此外，葉大華說，彰化縣政府在火災發生時，救災的跨機關協調不力，彰化縣消防人力不足，派遣調度陷困境，而彰化縣消防員的人口服務比近3年高於全國平均，如2021年為1：1465，亦為全國之最，而彰化縣消防局在火災當下的「緊急救援小組」（RIT）策略有待精進，在消防員回報受困的6小時後，才尋獲受困消防員。

    針對喬友大樓大火所曝露的問題，查案監委也促請行政院督同內政部檢討改進，包含複合式大樓閒置／停業空間公安檢查問題，並正視基層消防員訴求，建立支持體系。

    葉大華表示，2015年至今消防員殉職人數已達17人，顯見消防員工作具有高危險性，因此消防制度改善須納入第一線基層聲音，確保制度調整符合需求，雖消防員組織工會涉及跨部會修法，但行政院在法令修正前，應督同內政部正視消防員訴求，而非僅重申既有溝通管道，並正視消防員創傷後壓力症候群（PTSD）的諮詢，建立消防人員支持體系，以確保救災人權心理健康。

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