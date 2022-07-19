鳥嘴潭土方堆置烏溪河道？ 中水局解釋原因

時代力量立委陳椒華（中）今（19）日與彰化縣議員吳韋達（左1）及多個環團召開記者會，質疑南投縣鳥嘴潭人工湖施工單位將挖填的土方堆置在烏溪的河川地不符相關規定，也對排水及生態造成影響。（立委陳椒華國會辦公室提供）

2022/07/19 19:48

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量立委陳椒華今（19）日與彰化縣議員吳韋達及多個環團召開記者會，質疑南投縣鳥嘴潭人工湖施工單位將挖填的土方堆置在烏溪的河川地，在汛期將屆之際恐影響洩洪斷面，造成排水問題，作法也有違環評相關規定之虞。對此，中水局回應，考量河防安全及後續聯絡道路維管，因此進行土方培厚，並無土方亂倒情形。環保署官員則允諾，針對爭議會盡快辦理環評監督、依法查處。

陳椒華指出，環評或環差未許可這些土石堆置在河道上，若為鳥嘴潭人工湖施工產生的土石，放置地點也須經過環評或環差。這些被堆在烏溪河床的土石面積將近10公頃，高度也相當地高，一旦豪大雨將被沖到下游釀淤，也可能破壞石虎及巴氏銀鮈棲地，希望相關單位能做解釋。

彰化縣議員吳韋達表示，鳥嘴潭人工湖雖非為處彰化縣境內，然完工後將供應大彰化地區自來水所用。過去各界擔心的是附近的廢棄物或垃圾掩埋場隔離問題，現在則擔心土石堆置會影響水流，造成洩洪斷面縮小，導致河川的流速改變及排水問題。若這樣的堆置作法僅是經過官方單位之間的互相默許，他認為過程太過粗糙。無論對生態、排水、水利系統之影響，在做重大改變前都應審慎評估。

石虎保育協會秘書長陳美汀說，鳥嘴潭人工湖施工處為石虎棲地，亦為巴氏銀鮈棲息地。在觀察棲地時，協會發現到施工單位大量堆積土石。而根據資料，他們應堆置在工區而非河道上。

台灣生態學會前理事長楊國禎解釋烏溪上游近十多年來的地質作用，包括北港溪對合歡溪的向源侵蝕，將土石帶往下游。而鳥嘴潭施工區上方即為烏溪河道最狹窄處，若上游做大水甚至土石流，工區堆置的土石肯定會阻擋到水流，對鳥嘴潭人工湖的安全也可能產生威脅。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉提到，工程為增加區內土石使用量及安全性，將環湖圍堤堤頂寬度由10公尺加寬到約15.35公尺。但是否就是如此而加寬圍堤土石方？另外，對照2019年與2022年照片，行水區被填土，這樣的案子難道不必查？堆置的土石，勢必影響河道，甚至可能致災。

針對各界疑慮，經濟部水利署中區水資源局回應，有關土方填至烏溪河川地部分，是因烏溪南岸施工便道部分路段遭豪雨沖損，考量河防安全及後續聯絡道路維管，因此進行土方培厚，並無土方亂倒情形。相關作業均符合環評承諾及水利法相關規定。

中水局表示，鳥嘴潭工程為降低施工機具及車輛造成周邊里民之影響，於2021年環差書即有規劃北勢堤防堤前培厚兼施工便道。考量河防安全、保護標的等因素，以100年洪水頻率進行水理運算，結果顯示影響通洪斷面甚小，施作範圍河段水位變化有限，不影響本河段河防安全，並降低土石外運對環境造成的衝擊。施工前皆依規定向河川主管機關提出申請，並經主管機關核定後執行施作。

環保署官員承諾，針對以上爭議，近期將儘速辦理環評監督、依法查處。

國家重大建設鳥嘴潭人工湖，不只有蓄水供應民生用水的功能，湖光山色也兼具遊憩功能。（資料照，蔡培慧服務處提供）

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