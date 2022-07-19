國中會考作文狀元錄取機械科 只想務農恐棄學

詹豐守（左）國中會考作文拿下滿級分，其餘五科拿C，對未來他打定主意，優先務農並放棄升學。（黃仲平提供）

2022/07/19 19:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕高中職免試入學放榜，彰化縣竹塘國中的「另類狀元」詹豐守，因唯有作文滿級分，其餘5科拿C，仍順利錄取達德商工機械科等學校，但他自認「不是讀書的料」，將放棄繼續升學，雖然家人跟親友不斷勸學，他表示，志願就是繼續從事農務，希望像陶淵明一樣的耕讀生活。

今年國中教育會考，出身農家的詹豐守在作文項目寫出務農經驗拿到6分滿級分，其餘無一科及格，只拿到「5C」低分，對此他不以為意，打算放棄升學，將未來目標定為務農賺錢，但此志向引起社會關注，農委會主委陳吉仲也派員給詹豐守鼓勵，希望他不要這麼快就中斷求學，應趁著年輕，多充實農業知識。

今日高中職免試入學放榜，詹豐守總分103分可錄取達德商工機械科等學校，對此校方積極詢問入學意願，但都未獲詹生回應。記者致電詹男沒接，不過詹男日前就表示，自認不是讀書的料，未來想務農賺錢，他也嚮往南宋詩人陶淵明，想一邊種田，一邊無憂無慮的生活。

竹塘國中校長黃仲平表示，日前優先免試，詹豐守即可錄取達德商工，但他並未報到，明道大學也鼓勵他日間可至該校農場實習，晚上再就讀員林農工進修部，未來可讀大學農業專班等升學管道，但都未引起他興趣。

竹塘農會總幹事詹光信說，目前農業技術發達，包括科技農機、無人機等代耕技術，每日工資可達1000元以上，很吸引年輕人參與，其實詹生父母跟親友都有鼓勵詹生繼續升學，可是目前他仍想務農學技術優先，只能尊重他的意願。

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