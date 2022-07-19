彰化區免試入學分發總錄取率98.6％ 招生比填志願多2220個

今年彰化區免試入學分發結果今揭曉，總錄取率98.6%，近6成考生錄取第一志願。（記者張聰秋攝）

2022/07/19 18:02

首次上稿 17:22

更新時間 18:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年彰化區免試入學分發結果昨揭曉，總錄取率98.6%，其中，第一志願錄取考生58.19％，前三志願錄取考生84.66％，全縣招生總額比報名考生多出2220人，招生不足額又以私立學校為主，還有少數國立學校進修部。

教育處副處長張淑珠表示，落榜考生可參加各校續招或參加五專聯合免試入學的登記分發作業，也有不少考生已經透過12年安置、五專、實用技能班、建教合作班等管道錄取。

張淑珠表示，新生7月21日報到日，逾期視同放棄，報到後如欲放棄錄取資格，務必在7月25日下午2點前向各錄取學校提出。

全縣免試入學總招生名額9484人，報名人數7264人，招生總額大於考生人數很多，最後有7163人錄取，總錄取率98.6%，上榜考生請在7月21日（週四）當天依各校指定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄，報到後如欲放棄錄取資格，亦須於7月25日（下週一）下午2點前向各錄取學校提出；若對分發結果有疑義，要在7月20日（週三）下午2點前，向彰化區免試入學委員會、國立員林崇實高工提出分發結果複查。

因疫情改參加會考補考的考生，所填志願科系若未超過該校核定名額，則直接錄取，偌超過核定名額且符合最低錄取分數者，學校會增額錄取，考生權益不受影響。

全縣免試入學總招生名額9484人，報名人數7264人，招生總額大於考生人數很多，最後有7163人錄取，圖為彰中校園。（記者張聰秋攝）

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