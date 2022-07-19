200多公尺馬路就有30處「貼膏藥」 居民怨醜又吵

鹿港小鎮出現「膏藥路」，短短200公尺約30處像貼膏藥所補的路面！（記者劉曉欣攝）

2022/07/19 14:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太誇張！鹿港有條大約200多公尺的馬路，竟然有約30處柏油路面就像被「貼膏藥」；鹿港鎮長許志宏表示，這條道路因人孔蓋太密集，車輛輾過發出聲響會擾民，因此，只保留路口的人孔蓋，其餘全數清除，未來將會刨除重鋪。

永安里長施佩妤表示，這條道路是灌排共用的南分圳加蓋而成，大約是在20多年前的李棟樑擔任鎮長任內完成，當初為了方便清淤，在馬路上留有許多的人孔蓋，但人孔蓋實在太多了，幾乎是相隔50公分就設有人孔蓋，還被戲稱說「有密集恐懼症」的人不要來。

施佩妤指出，原本這條馬路大約200多公尺，就有40多個人孔蓋，附近民眾怨聲載道，因為車輛只要一經過，就會發出「碰！碰！碰！」的聲音，尤其是半夜時分，聽得更清楚，居民都說這是條「碰碰車路」，最怕的是貨車或是校車經過，大型車經過連續人孔蓋路面，根本就是居民的惡夢。

施佩妤強調，就算人孔蓋是要作為清淤泥之用，也沒有必要留這麼多個，如今既然決定只留下路口處的人孔蓋，其餘的全數清除，就應該不只是用「貼膏藥」方式來填補路面，應該全條馬路重鋪才對。

許志宏表示，因為多位民代都接到民眾陳情，才會陸續把人孔蓋的數量減少，先行以回填路面方式來處理，近期將會重鋪柏油路面，還給居民安寧的生活，在路口處也會樹立警告大貨車不得進入的標誌，減少大型車輛行駛這條南分圳加蓋道路。

鹿港南分圳排水為員大排支線，全長3441公尺，自鹿港鎮廖厝里起沿市區匯入顏厝排水，行經市區渠道，大部分都已加蓋闢路，同步解決鹿港市區道路狹窄、車流多的窘境。

鹿港小鎮出現「膏藥路」，原本前身是「人孔蓋路」，如今只留下路口的人孔蓋，其餘就清除了。（記者劉曉欣攝）

鹿港小鎮出現「膏藥路」，短短200公尺約30處像貼膏藥所補的路面！（記者劉曉欣攝）

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