誆投資吸金10億！當舖夫妻爽置產、開豪車 彰化一票仕紳哭哭

涉嫌吸金10億的林姓夫妻檔。（警方提供）

2022/07/19 12:44

〔記者許國楨／台中報導〕在彰化縣開當舖的林姓夫妻檔，以投資染布廠、建築業及土開等名義「保障獲利」吸金，10年來起碼吸金10億爽置產、開豪車，一些有頭有臉的地方仕紳信以為真，陸續投入畢生積蓄，還有人投資上億，後來拿不到紅利才驚覺受騙提告，案經刑事局中打蒐證後收網逮人送辦，估計超過60人被騙，今呼籲出面提告求償。

據查，48歲林男與小他3歲胡姓妻子在彰化縣開當舖，10年前開始藉由一些經營不善公司前往當舖借貸周轉，資金出現缺口機會，吸收成為債權人後進而取得經營權，開始以投資當舖、土地營造、建築、染布工廠、咖啡廳等多項事業為名義，以保證「投資100萬元可月領2至3萬元紅利」為誘因對外吸金。

因林在地方人脈不錯，出入都以名車代步，營造事業成功，獲取高額利潤假象，陸續以所成立多家公司開立生意往來支票，並將面額10萬到100萬元不等之支票交付投資金主，作為投入資金抵押，吸引彰化地區一些有頭有臉的地方仕紳、黑白兩道信以為真，陸續將投資款項匯入指定帳戶。

被害人起初投入部分資金，得到數期報酬後除加碼還邀集介紹親友加入擴大投資，等到數月後未能如期收取保證紅利，聯繫林男未獲回應，始驚覺慘遭吸金詐騙，辛苦一輩子積蓄化為烏有，欲哭無淚，其中一名在中國也有設廠的被害人是彰化知名傳產業者，也因高額紅利心動，陸續投資上億元，卻中了林男「放長線釣大魚」陷阱。

期間有被害人因討不回血汗錢，前往林的當鋪潑漆洩憤並向檢、警、調報案，但因都是個別報案，檢方多以民事債務糾紛案件作結，不起訴處分，但刑事局中打第三隊後續調查後，發現案情不單純，而是涉嫌吸金詐騙刑事案件，去年7月間介入偵辦，報請彰化地檢署檢察官朱健福指揮，與彰化縣刑大合組專案小組。

經清查金流發現，林男使用數10本人頭帳戶，起碼轉帳5層洗錢以規避警方查緝，最後才將犯罪所得用來購入私人房產、繳納儲蓄型保單、進口轎車及現金領出花用藏匿，專案小組從去年11月至今年5月間，分3波前往台中、彰化等地搜索，查獲林姓夫妻與陳姓女會計（40歲）等3人到案，訊後依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中打今天指出，清查金流吸金贓款達10億元，部分被害人因怕身分曝光名譽受損，不敢報案製作筆錄，估計超過60人被騙，目前已有30人報案，且為保護被害人財產，已查扣林名下6輛賓士等品牌進口車，市價約300萬元，另扣押儲蓄型保單7張約300萬元，以及3處銀行估價約5200萬元的不動產，呼籲受騙民眾勇於出面製作筆錄並據以提告求償。

警方到當舖搜索。（警方提供）

警方在當舖查扣名貴的檜木樹瘤。（警方提供）

警方查扣林男名下的賓士車。（警方提供）

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