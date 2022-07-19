時力縣議員吳韋達獲提名 四面楚歌基本盤被瓜分

2018年吳韋達在台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（左）鼓勵與推薦下投入縣議員選戰。（資料照，記者張聰秋攝）

2022/07/19 12:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕時代力量今公佈第5波提名縣市首長暨地方公職人員參選名單，現任縣議員也是彰化縣議會唯一的一席時代力量議員吳韋達獲得提名，1年多來，釀成4死22傷的彰化喬友大樓火災意外，他一路替隔離罹難者和殉職消防員家發聲，堅持追求真理，推動改革研議「彰化縣七層以上公寓大廈管理維護自治條例」此提案為彰化縣議會史上第1次由縣議員提出自治條例，獲多名跨黨派彰化縣議員支持，盼由制法改革讓「火神不再流淚」。

5合1年底選舉，時力彰化提名2席縣議員，南彰化最先提名員林選區縣議員參選人鄭宇焱，今天北彰化提名彰化選區的吳韋達。

2016年舉家從荷蘭回到彰化家鄉，以科學博士高學歷在彰濱工業區當工程師，回來當年碰上台化事件，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃，投入反台化繼續燃煤發電，他從科學數據分析台化空污對人體與環境的危害，專業被葉光芃意外發現，鼓勵並推薦他參選，台化事件就此成為人生轉折點，選舉喊出「回歸」一戰而紅，把時力追求真相與正義的力量帶進議會，自此從上班族變成政治人物。

1984年出生的吳韋達，求學一路資優生，愛唸書的程度可在書桌前專注6個小時以上，屁股簡直黏上椅子，更愛做實驗，問政還會用科學實驗的影片質詢官員，他以科學人實事求是的精神堅持到最後一刻，有理想和抱負，做事堅持到底，認為對的一定要挖掘事實。

2018年在中間選民和年輕選票的支持下獲得8721票，得票率5.42%，上任後跳脫傳統政治人物跑紅白帖攤的舊框架，未觸及社團或廟會，不跑攤更沒有樁腳，就是致力於法案研究、舉辦科學講座、監督施政，是議會「異類」也是縣府官員眼，最會雞蛋裡挑骨頭、難應付的「頭痛人物」，最常要官員交書面報告做專題報告的縣議員。

他說，選舉是需要包裝，但是只靠包裝，絕對不是他追崇的政治，好在他有一群踏實做事的夥伴，明天（20日）他在議會演講廳舉辦太陽能講座，與談人陣容堅強是工研院量測中心副組長謝卓帆，彰化真得需要明確的燈塔，大家一起走向更美好的方向。

問政態度與眾不同，得以讓彰化人知道喬友大樓案真相，知道彰化鐵路高架化內容好壞，知道彰化升格改制前後的差異，更知道縣府錢花在哪裡，還因喬友大樓案一頭栽進消防公安問，如果沒有他，喬友大樓真相至今還是謎。

爭取連任選票與民進黨年輕參選人重疊，還有白色力量分瓜票源和無黨籍新人，「四面楚歌」要守住8000多票的基本盤，最後衝刺時間得多加把勁。

吳韋達和家人的感情很好，4年前成立競選總部，太太（右1）、父母（左2、左3）和魔術師的弟弟（左1）全家人都到場加油打氣。（資料照，記者張聰秋攝）

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