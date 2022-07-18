老婆不會把哥吉拉送人！公仔神人：好想跟「千萬」收藏睡一起...

蔡嘉航曾收藏哥吉拉，在價格增值約三倍後賣出。（蔡嘉航提供）

2022/07/18 13:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕近來網路熱議有妻子把老公珍藏的「哥吉拉」公仔送人，老公氣到離家出走，也讓花費千萬元收藏公仔的彰化縣神人蔡嘉航備受朋友關注；蔡嘉航大笑說，他的老婆不會罵他，也不會管他買多少，更不會把公仔送人，只是他跟老婆說，要睡在有1000多隻公仔的展示間，老婆就會不理他！

蔡嘉航被稱為是「公仔神級收藏家」，他說自己原本熱衷拼圖，直到有人從日本帶回航海王「索隆」公仔，他發現公仔超級精緻，神韻好迷人，讓他從此入坑，這一入坑就不得了，5年半來花費超過1000萬元，收藏了1000多隻公仔。

蔡嘉航說，他的收藏品當中，最貴的是變形金剛的「柯博文」，花了10萬元入手，因為公仔的體型大，小零件也多，作工精細；另一尊「震盪波」則是花了9萬元收藏，他對這尊情有獨鍾，看起來像是金屬材質，其實並不是，小零件非常細膩，光組小零件就花了一天半時間。

蔡嘉航也曾入手限量版「哥吉拉」，當初以19800元入手，後來以6萬元賣出；他坦言，公仔收藏品大多是限量版或是絕版品，都有增值的空間，只是在增值轉賣後的錢，他又拿來繼續收購公仔，而且還會越買越多；所以，他買公仔累計花費超過1000萬元之後，就再也不敢統計金額，以免被老婆罵。

蔡嘉航對於公仔收藏如痴如迷，剛開始也會讓老婆李燕玲很生氣，後來夫妻倆就溝通，每個月只能買兩隻公仔，但李燕玲後來發現，公仔都是預購，從下訂到取貨都需要一段時間，根本無法控管丈夫，後來就不再多加過問，尊重丈夫的興趣，前提是「不能讓她餓肚子」，最後夫妻決定開餐廳，可以展示收藏的公仔。

不過，李燕玲也有點小抱怨，老公花在公仔時間太多了，光是站著欣賞就會入神，還說要跟公仔睡在一起，讓她都不想理丈夫；當初光是公仔要從家裡搬到餐廳，每個人每次只能抱著一尊公仔，抱公仔就像抱著神尊一樣，有時不慎撞到了，老公都會很生氣，連組裝的時候都會叫她跟女兒「離遠一點」；後來老公就說要買DD娃給她跟女兒玩，事實上就是買來之後，老公就放入展示櫃，就怕玩太久會造成一絲絲的損壞。

蔡嘉航、李燕玲都表示，看到網路熱議有妻子把老公收藏「哥吉拉」公仔送人讓老公怒到離家一文，他們完全能夠理解這樣的心情，他們也是慢慢的走過溝通期，只有彼此尊重對方的興趣，關係才能長長久久。

蔡嘉航（圖左）花費千萬元收藏公仔，妻子李燕玲也尊重丈夫的興趣。（記者劉曉欣攝）

蔡嘉航收藏千隻公仔，他超級夢想就是跟所有公仔一起睡覺，就算是睡在紙箱也無所謂。（記者劉曉欣攝）

蔡嘉航收藏最貴的是花了10萬元入手的柯博文。（記者劉曉欣攝）

蔡嘉航對於這尊「振盪波」公仔情有獨鍾。（記者劉曉欣攝）

蔡嘉航偏愛日系動漫，限量版的娜美也是他珍貴的收藏。（記者劉曉欣攝）

蔡嘉航除了海賊王以外，火影忍者系列公仔也是他收藏對象。（記者劉曉欣攝）

蔡嘉航珍藏的艾斯公仔，放在秘密通道。（記者劉曉欣攝）

收藏七龍珠公仔，也是收藏蔡嘉航的青春回憶。（記者劉曉欣攝）

蔡嘉航買給妻女玩的DD娃，妻女抱怨因為太珍貴就直接收入展示櫃。（記者劉曉欣攝）

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