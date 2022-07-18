為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    老婆不會把哥吉拉送人！公仔神人：好想跟「千萬」收藏睡一起...

    蔡嘉航曾收藏哥吉拉，在價格增值約三倍後賣出。（蔡嘉航提供）

    蔡嘉航曾收藏哥吉拉，在價格增值約三倍後賣出。（蔡嘉航提供）

    2022/07/18 13:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕近來網路熱議有妻子把老公珍藏的「哥吉拉」公仔送人，老公氣到離家出走，也讓花費千萬元收藏公仔的彰化縣神人蔡嘉航備受朋友關注；蔡嘉航大笑說，他的老婆不會罵他，也不會管他買多少，更不會把公仔送人，只是他跟老婆說，要睡在有1000多隻公仔的展示間，老婆就會不理他！

    蔡嘉航被稱為是「公仔神級收藏家」，他說自己原本熱衷拼圖，直到有人從日本帶回航海王「索隆」公仔，他發現公仔超級精緻，神韻好迷人，讓他從此入坑，這一入坑就不得了，5年半來花費超過1000萬元，收藏了1000多隻公仔。

    蔡嘉航說，他的收藏品當中，最貴的是變形金剛的「柯博文」，花了10萬元入手，因為公仔的體型大，小零件也多，作工精細；另一尊「震盪波」則是花了9萬元收藏，他對這尊情有獨鍾，看起來像是金屬材質，其實並不是，小零件非常細膩，光組小零件就花了一天半時間。

    蔡嘉航也曾入手限量版「哥吉拉」，當初以19800元入手，後來以6萬元賣出；他坦言，公仔收藏品大多是限量版或是絕版品，都有增值的空間，只是在增值轉賣後的錢，他又拿來繼續收購公仔，而且還會越買越多；所以，他買公仔累計花費超過1000萬元之後，就再也不敢統計金額，以免被老婆罵。

    蔡嘉航對於公仔收藏如痴如迷，剛開始也會讓老婆李燕玲很生氣，後來夫妻倆就溝通，每個月只能買兩隻公仔，但李燕玲後來發現，公仔都是預購，從下訂到取貨都需要一段時間，根本無法控管丈夫，後來就不再多加過問，尊重丈夫的興趣，前提是「不能讓她餓肚子」，最後夫妻決定開餐廳，可以展示收藏的公仔。

    不過，李燕玲也有點小抱怨，老公花在公仔時間太多了，光是站著欣賞就會入神，還說要跟公仔睡在一起，讓她都不想理丈夫；當初光是公仔要從家裡搬到餐廳，每個人每次只能抱著一尊公仔，抱公仔就像抱著神尊一樣，有時不慎撞到了，老公都會很生氣，連組裝的時候都會叫她跟女兒「離遠一點」；後來老公就說要買DD娃給她跟女兒玩，事實上就是買來之後，老公就放入展示櫃，就怕玩太久會造成一絲絲的損壞。

    蔡嘉航、李燕玲都表示，看到網路熱議有妻子把老公收藏「哥吉拉」公仔送人讓老公怒到離家一文，他們完全能夠理解這樣的心情，他們也是慢慢的走過溝通期，只有彼此尊重對方的興趣，關係才能長長久久。

    蔡嘉航（圖左）花費千萬元收藏公仔，妻子李燕玲也尊重丈夫的興趣。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航（圖左）花費千萬元收藏公仔，妻子李燕玲也尊重丈夫的興趣。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航收藏千隻公仔，他超級夢想就是跟所有公仔一起睡覺，就算是睡在紙箱也無所謂。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航收藏千隻公仔，他超級夢想就是跟所有公仔一起睡覺，就算是睡在紙箱也無所謂。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航收藏最貴的是花了10萬元入手的柯博文。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航收藏最貴的是花了10萬元入手的柯博文。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航對於這尊「振盪波」公仔情有獨鍾。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航對於這尊「振盪波」公仔情有獨鍾。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航偏愛日系動漫，限量版的娜美也是他珍貴的收藏。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航偏愛日系動漫，限量版的娜美也是他珍貴的收藏。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航除了海賊王以外，火影忍者系列公仔也是他收藏對象。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航除了海賊王以外，火影忍者系列公仔也是他收藏對象。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航珍藏的艾斯公仔，放在秘密通道。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航珍藏的艾斯公仔，放在秘密通道。（記者劉曉欣攝）

    收藏七龍珠公仔，也是收藏蔡嘉航的青春回憶。（記者劉曉欣攝）

    收藏七龍珠公仔，也是收藏蔡嘉航的青春回憶。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航買給妻女玩的DD娃，妻女抱怨因為太珍貴就直接收入展示櫃。（記者劉曉欣攝）

    蔡嘉航買給妻女玩的DD娃，妻女抱怨因為太珍貴就直接收入展示櫃。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    呂秋遠曝「哥吉拉事件」踩2大地雷 嘆：結婚前請詳閱民法說明書
    2022/07/18 11:19

    呂秋遠曝「哥吉拉事件」踩2大地雷 嘆：結婚前請詳閱民法說明書
    評哥吉拉讓人鬧離婚 藤井樹憶「與媽冷戰2年」 只因3個字
    2022/07/17 22:44

    評哥吉拉讓人鬧離婚 藤井樹憶「與媽冷戰2年」 只因3個字

    文化中心核心優勢 輕豪宅將站4字頭
    完整「收藏」這物400餘張 友人笑喊：社會學家快來蒐集
    2022/07/08 10:42

    完整「收藏」這物400餘張 友人笑喊：社會學家快來蒐集
    20萬公仔被男童「一碰就倒」 母看監視器後怒控詐騙
    2022/05/24 08:35

    20萬公仔被男童「一碰就倒」 母看監視器後怒控詐騙

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    1千元公仔卡洞口 4男拿衣架撈出各判6個月...不想坐牢要付18萬
    2022/04/30 09:54

    1千元公仔卡洞口 4男拿衣架撈出各判6個月...不想坐牢要付18萬
    少女心爆發！媽媽收藏悠遊卡 數量驚人她嚇傻：誰比我媽瘋
    2022/04/18 22:10

    少女心爆發！媽媽收藏悠遊卡 數量驚人她嚇傻：誰比我媽瘋
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播