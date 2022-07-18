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    美人樹剃光頭曾惹腦二林人 現在「電線下地」展開第一哩路

    當年美人樹「剃光頭」惹腦二林人，現在「電線下地」展開第一哩路。（記者顏宏駿攝）

    當年美人樹「剃光頭」惹腦二林人，現在「電線下地」展開第一哩路。（記者顏宏駿攝）

    2022/07/18 12:38

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮儒林路旁種植美人樹，周邊又是全台最大的蕎麥產區，每年9到11月繁花盛開，冬季蕎麥開花美不勝收，但4年多前，因為美人樹冠卡住電線，二林鎮公所與台電將美人樹「剃光頭」，惹怒二林鎮民，現任鎮長蔡詩傑上任後，積極奔走把這路段的電線、電桿下地，透過立委謝衣鳯的協助，台電允諾在這裡展開「二林鎮電線下地的第一哩路」。

    今天立委謝衣鳳、台電彰化區營業處長陳据湖、二林鎮長蔡詩傑聯袂到現場向鄉親宣佈這個好消息。

    立委謝衣鳳說，這條美人樹大道已有20年，每到花季時，綿延2公里的紅色大道，加上數十公頃的蕎麥產業專區，非常漂亮，但電線、電桿與美人樹交雜，每到颱風季節動輒引發「斷電危機」，地方對於移除美人樹或電線桿曾有過討論，最後大家的共識是「美人樹留下，電線下地」。

    鎮長蔡詩傑說，儒林路美人樹花開是二林知名的地景，也是二林民眾票選馬拉松路跑必經場地，加上每天冬季的蕎麥文化季，這裡儼然是二林鎮推展觀光的「最佳起點」，只是電線、電桿擋住視線，非常「殺風景」，他希望仿照台東伯朗大道「電線下地」，營造美麗的農村景觀。

    陳据湖說，電線下地的工程浩大，成本特別高，一般都從人口稠密的城區開始，但二林鎮考量觀光和地方產業的發展，台電願意協助配合，該區電線下地，從今年就會開始規劃，預計明年施工，後年就可以完工。

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