為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    拚了！民進黨「彰化隊長」黃秀芳：讓下一代比我們更好

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，自稱可能是彰化縣選舉史上準備期最短的縣長參選人，因此只能一天當三天用，全力衝了。（取自黃秀芳臉書）

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，自稱可能是彰化縣選舉史上準備期最短的縣長參選人，因此只能一天當三天用，全力衝了。（取自黃秀芳臉書）

    2022/07/17 23:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕衝了！民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天喊出「讓下一代比我們更好」的參選目標，因為她不只是綠營「彰化隊」的隊長，也是兩個孩子的媽媽，她相信只要前進的方向對了，彰化一定會更好，扭轉全國最低薪、人口流失的現狀！

    黃秀芳指出，她很有可能是彰化縣選舉史上，衝刺時間最短的縣長參選人，因此，她只好一天當三天用，日夜在彰化縣26鄉鎮市勤跑，一點都不敢鬆懈，這一切都是為了我們的下一代，因為彰化不能再等了，孩子的未來也不能等。

    黃秀芳強調，彰化縣在國民黨王惠美執政下人口少了約3萬人，還是全國最低薪的縣市，王惠美上回參選搭著「韓流」旋風，學著韓國瑜喊口號，韓國瑜有「愛情摩天輪」，王惠美就喊「捷運到南彰」，如今呢？連當初競選宣言喊著彰化要以新加坡F1方程式國際賽車為標竿，還要在和美發展國際賽車運動競技特區，如今呢？彰化只有卡丁車。

    黃秀芳說，那彰化這4年來，到底有什麼？魏明谷縣長任內爭取的台灣燈會被放棄了，王惠美的政見沒有兌現，連前朝爭取的大型活動不辦了，彰化人就好像被放生了。

    黃秀芳說，她曾在員林遇到一位阿公，這位阿公為了孫子放棄移民，就跟參選台北市長的陳時中一樣，陳時中曾申請綠卡，卻為了根留台灣而放棄；彰化縣即將迎接建縣300年，彰化縣需要改變，一起迎回彰化人的自信與光榮感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨全代會「智慧連線」 沈慧虹贈林智堅觀音平安符
    2022/07/17 17:34

    民進黨全代會「智慧連線」 沈慧虹贈林智堅觀音平安符
    報告執政成績曝藍綠民調變化 蘇貞昌︰拚勝選「延續蔡英文路線」
    2022/07/17 15:52

    報告執政成績曝藍綠民調變化 蘇貞昌︰拚勝選「延續蔡英文路線」

    林口利多爆發 千億開發五大園區
    與林佳龍擁抱和解？ 蔡其昌：我們本來就很好
    2022/07/17 15:15

    與林佳龍擁抱和解？ 蔡其昌：我們本來就很好
    率18縣市長參選人造勢 蔡英文：民進黨已做足準備 勝選才能改革
    2022/07/17 14:46

    率18縣市長參選人造勢 蔡英文：民進黨已做足準備 勝選才能改革
    彰化縣長選戰開跑 黃秀芳轟王惠美任內重大建設一再延宕
    2022/07/11 18:32

    彰化縣長選戰開跑 黃秀芳轟王惠美任內重大建設一再延宕
    因為「炸彈媽」 王惠美、黃秀芳首度同台
    2022/07/07 11:49

    因為「炸彈媽」 王惠美、黃秀芳首度同台
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播