拚了！民進黨「彰化隊長」黃秀芳：讓下一代比我們更好

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，自稱可能是彰化縣選舉史上準備期最短的縣長參選人，因此只能一天當三天用，全力衝了。（取自黃秀芳臉書）

2022/07/17 23:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕衝了！民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天喊出「讓下一代比我們更好」的參選目標，因為她不只是綠營「彰化隊」的隊長，也是兩個孩子的媽媽，她相信只要前進的方向對了，彰化一定會更好，扭轉全國最低薪、人口流失的現狀！

黃秀芳指出，她很有可能是彰化縣選舉史上，衝刺時間最短的縣長參選人，因此，她只好一天當三天用，日夜在彰化縣26鄉鎮市勤跑，一點都不敢鬆懈，這一切都是為了我們的下一代，因為彰化不能再等了，孩子的未來也不能等。

黃秀芳強調，彰化縣在國民黨王惠美執政下人口少了約3萬人，還是全國最低薪的縣市，王惠美上回參選搭著「韓流」旋風，學著韓國瑜喊口號，韓國瑜有「愛情摩天輪」，王惠美就喊「捷運到南彰」，如今呢？連當初競選宣言喊著彰化要以新加坡F1方程式國際賽車為標竿，還要在和美發展國際賽車運動競技特區，如今呢？彰化只有卡丁車。

黃秀芳說，那彰化這4年來，到底有什麼？魏明谷縣長任內爭取的台灣燈會被放棄了，王惠美的政見沒有兌現，連前朝爭取的大型活動不辦了，彰化人就好像被放生了。

黃秀芳說，她曾在員林遇到一位阿公，這位阿公為了孫子放棄移民，就跟參選台北市長的陳時中一樣，陳時中曾申請綠卡，卻為了根留台灣而放棄；彰化縣即將迎接建縣300年，彰化縣需要改變，一起迎回彰化人的自信與光榮感。

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