雨季+蟲害火龍果減3成 他手露「戰利品」訂單增3成

火龍果外表遭蝸牛咬傷，形成如燒焦模樣而影響賣相，讓農民苦不堪言。（記者陳冠備攝）

2022/07/17 21:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕每年7月是彰化縣非燈照火龍果採收期，可是今年6月中開花期，下起連日豪雨，導致花苞潰爛，連土裡的蝸牛都冒出來啃食，導致產量減少超過3成，讓農民苦不堪言，彰化縣火龍果評鑑三連冠得主陳勝得堅持不噴藥防治，每天親自動手抓蝸牛，造成整條手臂被火龍果刺得傷痕累累，最後要怎麼收穫就怎麼栽，今年果實品質並未受太大影響，使訂單在疫情夾擊下還逆勢成長3成。

彰化種植火龍果以自然非燈照產區為種植大宗，通常於6月進入開花期，花苞授粉結果後18至21天就能採收，但今年6月中旬，梅雨鋒面多，潮溼氣候讓蝸牛鑽出土來，爬上火龍果枝條啃食花苞，另外大雨也造成花苞感染，發生濕腐病、潰瘍病等狀況。

今年蟲害特別嚴重！陳勝得表示，今年6月經常下雨，土地濕到讓蝸牛都爬到火龍果植株上避雨，也讓蝸牛找到食物，尤其扁蝸牛最喜愛啃食花苞，使得無法順利開花，即使開花結果賣相也不佳，幸運結果的幼果又容易吸引大蝸牛、金龜子啃食，來不及套袋就被吃光了，受損狀況至少3至4成

陳勝得說，由於他堅持自然農法，不採用藥物防治，因此只能手工勤抓蝸牛，因此手臂也被割出不少「戰利品」，滿滿都是被火龍果刺到的傷痕，痛久了就麻痺了，有時流血了也沒感覺。

「樂觀看待逆境」，陳勝得說，今年蟲害雖多，可是他平常就會疏果，一株莖只留一顆果，這次爛掉的花、幼果雖多，可是選擇淘汰更有效率，雖然產量還是有減產，可是品質沒有影響很多，特級品一箱6公斤裝更可以賣到1500元。

不過最令他驚訝的是，今年訂單還增多，可能是疫情讓民眾使用網購機會增加，往年產銷有一半要交由盤商收購，今年卻有8成產量可交付網購訂單，明明就是遇到農損危機，結果在網購市場大受歡迎，對此他認為，農民看天吃飯，但是只要願意友善土地，就會得到回報。

彰化縣府農業處表示，今年氣候異常造成芒果、龍眼受損嚴重，以通報上級，進行農損相關補助，經查火龍果為一年多產農作，受損狀況也未達全區20%，未能申報農損，不過後續仍會持續觀察。

陳勝得說，為了伸長手臂抓蝸牛，手臂也經常被火龍果刺刺傷。（記者陳冠備攝）

火龍果農陳勝得，堅持不噴藥防治，每天親自動手抓蝸牛，造成整條手臂被火龍果刺得傷痕累累。（記者陳冠備攝）

火龍果幼果期容易吸引金龜子等蟲類啃食。（記者陳冠備攝）

梅雨季期間連日下雨，土地濕到讓讓土裡的蝸牛都爬到火龍果枝條大快朵頤。（記者陳冠備攝）

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