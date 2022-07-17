最接地氣！ 農會總幹事換跑道 蔡文琳、蕭浚二投入從政

社頭鄉農會總幹事蕭浚二任職14年，今年轉換跑道從政，將代表國民黨參選社頭鄉長。（翻攝蕭浚二臉書）

2022/07/17 20:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕九合一選舉剩不到5個月，有意參選人近日已開始表態，彰化縣二水鄉農會前總幹事蔡文琳，因去年未獲遴聘，今年決定投入政治，參選二水鄉民代表，最近已開始積極拜票宣傳；社頭鄉農會總幹事蕭浚二任職14年，則將參選社頭鄉長，由於彰化縣是農業大縣，2位農會總幹事熟悉農政又接地氣，如今紛紛轉換跑道從政，可說備受矚目。

農會總幹事經常與在地農民接觸，對於在地農業特色與農業政策熟悉，在地方很受尊重，2018年大選，二林鎮農會前總幹事蔡詩傑選前1個月才宣布參選二林鎮長，憑著累積的人脈跟實力，仍順利當選，這次二水、社頭農會總幹事都宣布參選，實力都無法小覷。

蔡文琳服務二水農會40年，從基層做起的他，一步一腳印當到總幹事，他對在地農業積極拓展跟創新，行銷二水特產白柚、芭樂、蜂蜜、仙草等，也建購宅配電商訂購平台，同時創立二水農情館，加強推動二水農業休閒，深獲好評，但去年農會改選未獲遴聘，二水鄉代會主席藍世雄則當選農會理事長，對此結果讓他沈潛一段時間，近日終於決定參選二水鄉第一選區鄉代。

蔡文琳說，他熱愛農業，對二水農產瞭若指掌，在家種植麻糬茄、白玉苦瓜等，對於轉換跑道從政已做好準備，希望繼續為農民和大家服務。

蕭浚二曾在台中農業改良場任職，後來接任社頭農會總幹事14年，他積極推動在地青農組織，也常在臉書網路上拖廣米食、芭樂等農業行銷，刷亮社頭農產印象，今年他爭取國民黨提名參選社頭鄉長，不過曾任二屆社頭鄉長，現任縣議員的蕭如意也有意參選，兩雄相爭不相讓下，蕭浚二脫穎而出，代表國民黨參選，蕭如意則以無黨籍參選。

蕭浚二表示，未來他會繼續推動社頭農產，及設置社區照顧關懷據點等，對蕭如意的參選只能尊重，也相信只要一心一意為民服務，選民自有選擇。

二水鄉農會前總幹事蔡文琳，去年未獲遴聘，今年決定投入政治，參選二水鄉民代表。（資料照）

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