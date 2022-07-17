是真愛！「100點偽裝彰化人」不專業小科普 動筆跟髒話有關

Miso米守寫完「彰化不專業小科普」100點，北漂青年決定返鄉跟家人一起開牛排館，桌號就以彰化縣的鄉鎮為名。（記者劉曉欣攝）

2022/07/17 20:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為打破彰化縣沒山沒水沒特色的既定印象，網紅Miso米守提筆寫下「彰化不專業小科普」100點，被讚嘆為是「彰化論文」等級被狂分享；Miso米守說，他在國中就把彰化縣26鄉鎮市背個滾瓜爛熟，只因為課堂說了一句髒話，被地理老師處罰畫100遍彰化縣地圖！

Miso米守說，雖然他的父母都是彰化人，但是他是直到高中才回彰化念書，而他為何能夠把彰化縣26鄉鎮市都信手拈來，卻是要感謝他就讀神岡國中的地理老師，因為他在課堂上說了一句髒話，老師認為他這麼愛說髒話，就處罰他畫100遍彰化縣地圖，讓他再也不敢說髒話。

Miso米守指出，為了這100遍彰化縣地圖，他可吃足了苦頭，足足畫了一個月時間，除了要畫出彰化縣地圖，還要加上26個鄉鎮市的名稱，也因此，他還沒畫完，就把彰化縣26個鄉鎮市的名稱倒背如流，比很多土生土長的彰化人還要厲害，知道每個鄉鎮市所在的地理位置。

正因為把彰化縣26鄉鎮市背個滾瓜爛熟，連地圖都畫過了100遍，後來陪著家人在彰化縣流動夜市擺攤時，很容易就跟來自各地的鄉親聊上個幾句，這些都成為他寫下「100點快速偽裝彰化人的方法」養分。

以北漂青年身分寫下「100點快速偽裝彰化人的方法」之後，Miso米守做出返鄉決定，他決定返回二水家鄉陪伴媽媽，重拾牛排舊業，因為長年都在夜市擺攤，覺得都要看天吃飯，一旦天候不佳就無法出攤，乾脆轉作店面，並敲定鹿港頂番婆聚落來創業，超酷的是店內的桌號不是數字，竟是取材自彰化縣26鄉鎮市的名稱。

Miso米守說，很多餐廳的包廂，都喜歡以國外地名來命名，雖然他與家人所賣的是西式牛排，但在家鄉所賣的牛排，就應該以家鄉為榮，直接以鹿港、福興、二林、線西、埔鹽、秀水、和美等鄉鎮名稱來命名，這就是他愛彰化最直接的表白，以愛為名！

Miso米守從小就陪著家人賣牛排，如今重拾舊業，他跟家人選擇開店，就不必因為天候不佳而無法出攤。（Miso米守提供）

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