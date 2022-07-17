為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    是真愛！「100點偽裝彰化人」不專業小科普 動筆跟髒話有關

    Miso米守寫完「彰化不專業小科普」100點，北漂青年決定返鄉跟家人一起開牛排館，桌號就以彰化縣的鄉鎮為名。（記者劉曉欣攝）

    Miso米守寫完「彰化不專業小科普」100點，北漂青年決定返鄉跟家人一起開牛排館，桌號就以彰化縣的鄉鎮為名。（記者劉曉欣攝）

    2022/07/17 20:09

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕為打破彰化縣沒山沒水沒特色的既定印象，網紅Miso米守提筆寫下「彰化不專業小科普」100點，被讚嘆為是「彰化論文」等級被狂分享；Miso米守說，他在國中就把彰化縣26鄉鎮市背個滾瓜爛熟，只因為課堂說了一句髒話，被地理老師處罰畫100遍彰化縣地圖！

    Miso米守說，雖然他的父母都是彰化人，但是他是直到高中才回彰化念書，而他為何能夠把彰化縣26鄉鎮市都信手拈來，卻是要感謝他就讀神岡國中的地理老師，因為他在課堂上說了一句髒話，老師認為他這麼愛說髒話，就處罰他畫100遍彰化縣地圖，讓他再也不敢說髒話。

    Miso米守指出，為了這100遍彰化縣地圖，他可吃足了苦頭，足足畫了一個月時間，除了要畫出彰化縣地圖，還要加上26個鄉鎮市的名稱，也因此，他還沒畫完，就把彰化縣26個鄉鎮市的名稱倒背如流，比很多土生土長的彰化人還要厲害，知道每個鄉鎮市所在的地理位置。

    正因為把彰化縣26鄉鎮市背個滾瓜爛熟，連地圖都畫過了100遍，後來陪著家人在彰化縣流動夜市擺攤時，很容易就跟來自各地的鄉親聊上個幾句，這些都成為他寫下「100點快速偽裝彰化人的方法」養分。

    以北漂青年身分寫下「100點快速偽裝彰化人的方法」之後，Miso米守做出返鄉決定，他決定返回二水家鄉陪伴媽媽，重拾牛排舊業，因為長年都在夜市擺攤，覺得都要看天吃飯，一旦天候不佳就無法出攤，乾脆轉作店面，並敲定鹿港頂番婆聚落來創業，超酷的是店內的桌號不是數字，竟是取材自彰化縣26鄉鎮市的名稱。

    Miso米守說，很多餐廳的包廂，都喜歡以國外地名來命名，雖然他與家人所賣的是西式牛排，但在家鄉所賣的牛排，就應該以家鄉為榮，直接以鹿港、福興、二林、線西、埔鹽、秀水、和美等鄉鎮名稱來命名，這就是他愛彰化最直接的表白，以愛為名！

    Miso米守從小就陪著家人賣牛排，如今重拾舊業，他跟家人選擇開店，就不必因為天候不佳而無法出攤。（Miso米守提供）

    Miso米守從小就陪著家人賣牛排，如今重拾舊業，他跟家人選擇開店，就不必因為天候不佳而無法出攤。（Miso米守提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化第一間百貨公司何時動工？ 彰市長林世賢：請縣長加油！
    2022/07/17 18:14

    彰化第一間百貨公司何時動工？ 彰市長林世賢：請縣長加油！
    倒數計時！想抽百萬青年住宅？別錯過彰化5倍券加碼最後1次抽獎
    2022/06/27 14:15

    倒數計時！想抽百萬青年住宅？別錯過彰化5倍券加碼最後1次抽獎

    林口利多爆發 千億開發五大園區
    摸乳巷止步！ 彰化二水登廟步道封閉施工修繕5個月
    2022/06/13 21:40

    摸乳巷止步！ 彰化二水登廟步道封閉施工修繕5個月
    咋舌！彰縣飼養2600萬隻雞 比全台灣人口還要多
    2022/05/29 18:49

    咋舌！彰縣飼養2600萬隻雞 比全台灣人口還要多
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播