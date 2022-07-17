彰化第一間百貨公司何時動工？ 彰市長林世賢：請縣長加油！

中友百貨彰化店的預定地就在彰化市第二停車場。（記者劉曉欣攝）

2022/07/17 18:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣為百萬人口大縣卻遲遲沒有百貨公司，長期以來讓彰化人引以為恥，終於在今年見到曙光，由中友百貨正式與縣府簽約，人人都在問何時動工；彰化市長林世賢強調，請縣府加油，加快建照核發速度；請縣長加油，讓中友在年底可以動工！

林世賢表示，彰化人等了很久的百貨公司，目前已由中友百貨取得彰化市旭光西路的第二停車場BOT案經營權，但縣府、市公所今年4月就跟中友簽約，縣府卻直到本月11日才發布實施土地使用分區管制要點，眼看距離年底只剩半年，希望縣府能夠在動工前的最後一哩路拿出縣府的行政效率！

林世賢強調，縣府日前才發布中友百貨彰化店預定地的土地使用分區管制要點，這是透過都市計畫程序，增加附屬事業使用面積及使用項目，也就是把停車場用地調整為附屬設施樓地板面積從3分之1提升為2分之1，並增加「批發及零售業」、「影片及電視節目業」及「藝術、娛樂及休閒服務業」；光是樓地板面積從3分之1提升為2分之1的差別，對設計書圖來說，就影響很大。

林世賢指出，業者送出設計書圖必須經過都市設計審查，審查通過就可以申請建照，希望縣長加油，縣府加油，加快速度審查與核發建照，讓彰化縣第一間百貨公司能趕在今年底動工。

縣府建設處表示，土地使用分區管制要點日前已發布實施，接下來就看中友所提出的設計書圖，只要通過都市設計審查，就能申請建照；而中友能否今年底動工，就取決於書圖審查結果，如果設計書圖還需要修改的話，就會連帶影響建照的申請。

中友百貨彰化店預定地的基地面積2150坪，力拚2025年開幕營運，預計將打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，並提供近1000個汽車位、1500個機車位，同步解決百貨公司與鄰近彰化基督教醫院、秀傳醫院、南瑤宮的停車需求。

中友百貨彰化店的外觀設計像極了飛揚雪白彩帶。（取自彰化縣工務處臉書）

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