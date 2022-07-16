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    巧合？彰化不二坊蛋黃酥中秋電話預購 開放日選中「鬼門開」

    不二坊蛋黃酥用了大量的豬油，烤起來特別香，蛋黃處理得也很香濃，表皮酥脆、豆沙和蛋黃內餡溼硬適中。（記者張聰秋攝）

    不二坊蛋黃酥用了大量的豬油，烤起來特別香，蛋黃處理得也很香濃，表皮酥脆、豆沙和蛋黃內餡溼硬適中。（記者張聰秋攝）

    2022/07/16 20:40

    〔記者張聰秋／彰化報導〕排隊搶買「蛋黃酥之亂」鼻祖彰化市不二坊糕餅店，臉書最近張貼中秋節開放電話預購蛋黃酥日期，選中農曆七月鬼門開的日子，不知是巧合，還是刻意製造話題的商業手段，引發好奇。

    店家公告7月29日（農曆7月1日）到9月8日（農曆8月13日）開放中秋節訂單，電話訂購只能現場取貨，無法宅配，若訂單滿了，電話轉入語音信箱，就代表不再接受電話訂單；言下之意，請客人自己衡量，如果電話通了卻進入語音信箱，表示不要再打電話，還是來現場排隊。

    不少人說，這家蛋黃酥外觀和包裝都很一般般，怎麼看都不會被驚豔到，視覺上比不上蛋黃酥應該有的「千層酥皮」，更別談外包裝，之所以出名，是拜「排隊之亂」提高網路聲量，以及代購網路行銷的助力。

    還有人說，不二坊蛋黃酥用了大量的豬油，烤起來特別香，蛋黃處理得也很香濃，表皮酥脆、豆沙和蛋黃內餡溼硬適中，6顆透明塑膠盒包裝，就像菜市場賣相，賣傳統古早味。

    不過，也有人說，6顆、15顆、20顆3種不同組合，每顆蛋黃酥平均價格45元，價格都相同，差別只在紙盒和透明塑膠盒，「吃不到總是最香、最好吃」，買來送禮能讓對方感受到滿滿的誠意，送禮送到心坎裡，有送禮需求者，自己沒時間排隊只好轉請代購幫忙，代購有價差可賺，個體戶代購越來越多，形成龐大的電商平台力量，消費力超過店家自架網站強，聰明的店家當然想繼續循「複製」模式，延續既有銷售手法。

    彰化不二坊蛋黃酥，6顆裝，以透明塑膠薄膜盒子裝，就像菜市場賣糕點，裝入塑膠盒直接讓客人帶著走。（記者張聰秋攝）

    彰化不二坊蛋黃酥，6顆裝，以透明塑膠薄膜盒子裝，就像菜市場賣糕點，裝入塑膠盒直接讓客人帶著走。（記者張聰秋攝）

    彰化不二坊蛋黃酥外觀和包裝都很一般般，怎麼看都不會被驚豔到，視覺比不上蛋黃酥應該有的「千層酥皮」，更別談外包裝，但生意就是好。（記者張聰秋攝）

    彰化不二坊蛋黃酥外觀和包裝都很一般般，怎麼看都不會被驚豔到，視覺比不上蛋黃酥應該有的「千層酥皮」，更別談外包裝，但生意就是好。（記者張聰秋攝）

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