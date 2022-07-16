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    首頁　>　彰化縣

    猴痘退散！彰化開化寺「醫美神」痘公痘婆 愛美女性瘋拜

    開化寺供奉專治天花的「痘公痘婆」，轉型為美肌與醫美之神後，不少女性前來拜拜。（記者湯世名攝）

    開化寺供奉專治天花的「痘公痘婆」，轉型為美肌與醫美之神後，不少女性前來拜拜。（記者湯世名攝）

    2022/07/16 17:28

    〔記者湯世名／彰化報導〕猴痘退散！猴痘疫情升溫，台灣也傳出境外移入，彰化市開化寺供奉專治天花的「痘公痘婆」，轉型為美肌與醫美之神後，不少女性趨之若鶩，蔚為風潮，這次猴痘流行，不少女信眾前來祈求神明庇佑，希望臉上青春痘趕快好起來，愈來愈漂亮，能有好姻緣。

    彰化市長林世賢說，開化寺有全台唯一的「醫美神」，相傳清代年間，痘公與痘婆原來是一對行醫的夫妻，平民百姓因為感染天花相繼過世，痘公與痘婆主動幫百姓醫治，後人為了感念他們，在清雍正年間豎立了2個神像，不過，演變至今，來拜痘公、痘婆的多半都是愛美的女性。

    1名女信眾說，疫情嚴峻，尤其猴痘有升溫跡象，因此來拜痘公痘婆，希望疫情能安穩度過，她還帶來化妝品、乳液、口紅等女性用品，向痘公、痘婆祈求自己臉上的青春痘趕快好起來，還希望自己愈來愈漂亮。

    林世賢說，開化寺位在彰化市民族路與中華路口，主要供奉觀世音菩薩，明天（17日）是觀世音菩薩成道紀念日，準備了防痘除疫香包丶防痘甘露水（酒精），讓大家消毒防疫。明天開化寺舉辦相關活動時有捐款送香包、甘露水，數量有限，送完為止。

    相傳清代痘公與痘婆原是一對行醫夫妻，主動幫百姓醫治天花，後人念豎立神像祭拜。 （記者湯世名攝）

    相傳清代痘公與痘婆原是一對行醫夫妻，主動幫百姓醫治天花，後人念豎立神像祭拜。 （記者湯世名攝）

    開化寺供奉專治天花的「痘公痘婆」，在轉型為美肌與醫美之神後，讓不少女性趨之若鶩，蔚為風潮。 （記者湯世名攝）

    開化寺供奉專治天花的「痘公痘婆」，在轉型為美肌與醫美之神後，讓不少女性趨之若鶩，蔚為風潮。 （記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢說，17日是觀世音菩薩成道紀念日，舉辦相關活動時有捐款送香包、甘露水，數量有限，送完為止。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢說，17日是觀世音菩薩成道紀念日，舉辦相關活動時有捐款送香包、甘露水，數量有限，送完為止。（記者湯世名攝）

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