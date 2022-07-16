員林酒駕慣犯關不怕撞不怕 吃燒酒雞上路再關1年

員林酒駕慣犯關不怕、撞不怕，吃燒酒雞再關1年。（資料照）

2022/07/16 16:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住彰化員林現年37歲的林男，從23歲起就不斷地酒駕，已有7次的酒駕紀錄，其中1次自撞電線桿住院，1次撞到路人，3度入獄服刑的他仍關不怕，今年2月再度因吃燒酒雞，酒醉上路，被警方逮個正著，案件經彰化地院審理，法院以林男為累犯，判刑1年。

林男今年2月因吃燒酒雞，不勝酒力自摔受傷，酒測值0.40，再次被依公共危險罪移送。法官在法庭上勸誡他說，「你才37歲，就因酒駕3度入獄，入獄時表現良好，出獄時就再喝，你還有多少人生，接下來會越判越重，別再喝了！」林男因為是累犯，法官這次判他1年徒刑。

林男首度酒駕被抓是2007年，那年他23歲，被判拘役50天；4年後他因喝啤酒上路，被警方攔查，酒測值1.14，判刑4月；隔年在工作中飲酒，下班騎車回家自撞路樹，被送醫急救，酒測值1.41，判刑6月。

隔年2013年，林男光這一年就有3次的酒駕紀錄，1月在釣蝦場喝啤酒，騎重機不勝酒力撞到黃姓路人，酒測值1.39，判刑7月；同年7月林男在雜貨店喝鹿茸酒，酒駕上路被警攔查，酒測值1.24，因累犯判刑7月，11月入獄服刑，隔年8月服刑完畢。

林男出獄後於2015年再度酒駕自撞電線桿，酒測值1.03，被判刑9月。

2017年林男2度入獄，出獄後2018年10月再於雜貨店喝鹿茸酒上路，因在路上蛇行，被警攔查，酒測值1.02，判刑7月。2019年林男3度入獄服刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法